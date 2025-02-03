Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, toà nhà Diamond Flower , 48 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Phát triển, tối ưu hóa các tính năng game 2D/3D, đảm bảo hiệu suất vượt trội trên

các nền tảng iOS, Android và Web.

● Thiết kế và triển khai các hệ thống gameplay, bao gồm cơ chế tương tác, logic

game và các tính năng sáng tạo.

● Xây dựng các hệ thống backend sử dụng Node.js, Photon hoặc Python để hỗ trợ

gameplay thời gian thực và các tính năng đa người chơi.

● Làm việc với Unity DOTS (ECS) để tối ưu hóa hiệu suất và xử lý các dự án có

quy mô lớn.

● Tích hợp và quản lý các dịch vụ backend như Firebase, PlayFab hoặc các giải

pháp cloud khác để hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, phân tích và tính năng live-service.

● Sử dụng Scriptable Object (SO) pattern để quản lý và lưu trữ dữ liệu game linh

hoạt, dễ bảo trì.

● Tối ưu hóa trải nghiệm người chơi thông qua quản lý tài nguyên, cải thiện cấu trúc

scene và giảm thiểu thời gian tải.

● Sử dụng các plugin phổ biến như DoTween để tạo các hoạt cảnh mượt mà, Odin

Inspector để tối ưu hóa quy trình làm việc trong Unity Editor.

● Hướng dẫn, cố vấn các thành viên trong nhóm, đảm bảo chất lượng mã nguồn và

quy trình phát triển.

● Phối hợp với các đội ngũ liên quan (Art, Design, QA) để triển khai các tính năng

và ý tưởng mới, đảm bảo tiến độ dự án.

+ Đã từng tham gia dự án Hybid/Midcore, ưu tiên dòng game Idle Tycoon.

+ Hiểu rõ về OOP, mô hình MVC/MVP. Biết về mô hình MVVM là 1 lợi thế.

+ Hiểu rõ và sử dụng thành thạo các Design Pattern cơ bản: Factory, Singleton, Pool, Command, Observer, State, ...

+ Có hiểu biết về các Design Pattern khác thuộc Creational, Structural, Behavioral Patterns và nguyên tắc SOLID.

+ Nắm rõ Unity Lifecycle.

+ Thành thạo C#.

+ Thành thạo xử lý UI cho game.

+ Đã làm các tính năng lớn trong các dự án đã làm. Ví dụ như hệ thống Combat, hệ thống Inventory, hệ thống Equipment,...

+ Biết sử dụng hệ thống AI Navigation, AI Behavior trong Unity.

+ Biết các tối ưu dung lượng, performance cho game đã làm.

+ Nắm rõ và đã làm các tính năng tích hợp library bên thứ 3 cho game như Firebase, Ironsource, Adjust,...

+ Biết cách triển khai, custom Editor trên Unity.

+ Tinh thần học hỏi, chủ động, trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + Lương tháng 13 +Thưởng kinh doanh (nếu có)

Môi trường làm việc cực kỳ trẻ trung thân thiện, cởi mở, hòa đồng.

Mức lương điều chỉnh hàng năm.

Thưởng các ngày nghỉ lễ, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Du lịch cùng công ty, teambuilding.

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm.

