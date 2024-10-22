Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN VINCENT HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN VINCENT HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCENT HOLDING
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCENT HOLDING

Vận hành Thương mại điện tử

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCENT HOLDING

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
11 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Sudico, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Xây dựng, vận hành hệ thống Tiktokshop, Shopee của công ty phục vụ cho nhiều đối tượng doanh nghiệp khác nhau Lên kế hoạch, đào tạo, xây dựng tổ chức đội ngũ phục vụ cho việc triển khai vận hành dịch vụ marketing trên sàn Tiktok shop cho các khách hàng doanh nghiệp (Xây dựng gian hàng tiêu chuẩn, lên Mall, lên Yêu thích, đẩy doanh số, xây dựng thương hiệu...) Chịu trách nhiệm về các KPI về chất lượng dịch vụ đến khách hàng Quản lý team vận hành triển khai thiết lập gian hàng, thiết kế, đăng bán các sản phẩm trên các Tiktok shop Theo dõi, phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình làm dịch vụ của công ty với khách hàng để giải quyết vấn đề và nâng cao chất lượng dịch vụ Tư vấn chiến lược kinh doanh cho Khách hàng trên Tiktok shop, Shopee: Chiến lược truyền thông, Chiến lược sản phẩm (phễu/chủ lực/thương hiệu...), chiến lược giá, chiến lược khuyến mãi,... Lập kế hoạch marketing bán hàng, triển khai thực hiện Proposal, pitching với Khách hàng và phối hợp chốt Hợp đồng cùng các Quản lý phụ trách dự án. Lên kế hoạch tuyển dụng đào tạo nhân viên vận hành tiktok shop
Xây dựng, vận hành hệ thống Tiktokshop, Shopee của công ty phục vụ cho nhiều đối tượng doanh nghiệp khác nhau
Lên kế hoạch, đào tạo, xây dựng tổ chức đội ngũ phục vụ cho việc triển khai vận hành dịch vụ marketing trên sàn Tiktok shop cho các khách hàng doanh nghiệp (Xây dựng gian hàng tiêu chuẩn, lên Mall, lên Yêu thích, đẩy doanh số, xây dựng thương hiệu...)
Chịu trách nhiệm về các KPI về chất lượng dịch vụ đến khách hàng
Quản lý team vận hành triển khai thiết lập gian hàng, thiết kế, đăng bán các sản phẩm trên các Tiktok shop
Theo dõi, phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình làm dịch vụ của công ty với khách hàng để giải quyết vấn đề và nâng cao chất lượng dịch vụ
Tư vấn chiến lược kinh doanh cho Khách hàng trên Tiktok shop, Shopee: Chiến lược truyền thông, Chiến lược sản phẩm (phễu/chủ lực/thương hiệu...), chiến lược giá, chiến lược khuyến mãi,...
Lập kế hoạch marketing bán hàng, triển khai thực hiện Proposal, pitching với Khách hàng và phối hợp chốt Hợp đồng cùng các Quản lý phụ trách dự án.
Lên kế hoạch tuyển dụng đào tạo nhân viên vận hành tiktok shop

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm kinh nghiệm vận hành các sàn TMĐT Có mối quan hệ với các Net, Support nền tảng Kỹ năng và Kiến thức: Hiểu biết sâu về TikTok, Shopee và có kinh nghiệm vận hành gian hàng trên nền tảng này. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả. Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng và công cụ phân tích dữ liệu. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề. Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc.
2 năm kinh nghiệm vận hành các sàn TMĐT
Có mối quan hệ với các Net, Support nền tảng
Kỹ năng và Kiến thức:
Hiểu biết sâu về TikTok, Shopee và có kinh nghiệm vận hành gian hàng trên nền tảng này.
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng và công cụ phân tích dữ liệu.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.
Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCENT HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12tr-18tr Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc, lộ trình thăng tiến rõ ràng. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Lương cứng: 12tr-18tr
Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCENT HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCENT HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCENT HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà SUDICO, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-van-hanh-san-thuong-mai-dien-tu-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job220411
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 13 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TOYAR INC
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP TOYAR INC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 287 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 287 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 13 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TOYAR INC
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP TOYAR INC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất