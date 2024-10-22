Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN VINCENT HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 11 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Sudico, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Xây dựng, vận hành hệ thống Tiktokshop, Shopee của công ty phục vụ cho nhiều đối tượng doanh nghiệp khác nhau Lên kế hoạch, đào tạo, xây dựng tổ chức đội ngũ phục vụ cho việc triển khai vận hành dịch vụ marketing trên sàn Tiktok shop cho các khách hàng doanh nghiệp (Xây dựng gian hàng tiêu chuẩn, lên Mall, lên Yêu thích, đẩy doanh số, xây dựng thương hiệu...) Chịu trách nhiệm về các KPI về chất lượng dịch vụ đến khách hàng Quản lý team vận hành triển khai thiết lập gian hàng, thiết kế, đăng bán các sản phẩm trên các Tiktok shop Theo dõi, phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình làm dịch vụ của công ty với khách hàng để giải quyết vấn đề và nâng cao chất lượng dịch vụ Tư vấn chiến lược kinh doanh cho Khách hàng trên Tiktok shop, Shopee: Chiến lược truyền thông, Chiến lược sản phẩm (phễu/chủ lực/thương hiệu...), chiến lược giá, chiến lược khuyến mãi,... Lập kế hoạch marketing bán hàng, triển khai thực hiện Proposal, pitching với Khách hàng và phối hợp chốt Hợp đồng cùng các Quản lý phụ trách dự án. Lên kế hoạch tuyển dụng đào tạo nhân viên vận hành tiktok shop

Xây dựng, vận hành hệ thống Tiktokshop, Shopee của công ty phục vụ cho nhiều đối tượng doanh nghiệp khác nhau

Lên kế hoạch, đào tạo, xây dựng tổ chức đội ngũ phục vụ cho việc triển khai vận hành dịch vụ marketing trên sàn Tiktok shop cho các khách hàng doanh nghiệp (Xây dựng gian hàng tiêu chuẩn, lên Mall, lên Yêu thích, đẩy doanh số, xây dựng thương hiệu...)

Chịu trách nhiệm về các KPI về chất lượng dịch vụ đến khách hàng

Quản lý team vận hành triển khai thiết lập gian hàng, thiết kế, đăng bán các sản phẩm trên các Tiktok shop

Theo dõi, phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình làm dịch vụ của công ty với khách hàng để giải quyết vấn đề và nâng cao chất lượng dịch vụ

Tư vấn chiến lược kinh doanh cho Khách hàng trên Tiktok shop, Shopee: Chiến lược truyền thông, Chiến lược sản phẩm (phễu/chủ lực/thương hiệu...), chiến lược giá, chiến lược khuyến mãi,...

Lập kế hoạch marketing bán hàng, triển khai thực hiện Proposal, pitching với Khách hàng và phối hợp chốt Hợp đồng cùng các Quản lý phụ trách dự án.

Lên kế hoạch tuyển dụng đào tạo nhân viên vận hành tiktok shop

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm kinh nghiệm vận hành các sàn TMĐT Có mối quan hệ với các Net, Support nền tảng Kỹ năng và Kiến thức: Hiểu biết sâu về TikTok, Shopee và có kinh nghiệm vận hành gian hàng trên nền tảng này. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả. Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng và công cụ phân tích dữ liệu. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề. Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc.

2 năm kinh nghiệm vận hành các sàn TMĐT

Có mối quan hệ với các Net, Support nền tảng

Kỹ năng và Kiến thức:

Hiểu biết sâu về TikTok, Shopee và có kinh nghiệm vận hành gian hàng trên nền tảng này.

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng và công cụ phân tích dữ liệu.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCENT HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12tr-18tr Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc, lộ trình thăng tiến rõ ràng. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Lương cứng: 12tr-18tr

Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCENT HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin