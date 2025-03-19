Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5A đường số 3, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Chụp ảnh sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về ánh sáng, bố cục và màu sắc.

Chỉnh sửa ảnh, video, tạo hiệu ứng, xử lý hậu kỳ để làm nổi bật sản phẩm, công trình.

Quản lý và lưu trữ ảnh, video đã chụp và chỉnh sửa.

Hợp tác với các bộ phận khác (marketing, thiết kế...) để tạo ra các ấn phẩm quảng cáo chất lượng cao.

Thực hiện quay phim, dựng video giới thiệu sản phẩm, công trình.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video chuyên nghiệp.

Đề xuất ý tưởng chụp ảnh, quay phim sáng tạo, phù hợp với từng dự án.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chụp ảnh, quay phim và chỉnh sửa video.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Adobe Photoshop, Lightroom,…

Có kiến thức về ánh sáng, bố cục, màu sắc và kỹ thuật chụp ảnh, quay phim.

Khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, nắm bắt nhanh xu hướng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12.000.000 - 14.000.000 VNĐ

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc.

Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định.

Trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp.

Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

