Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Video Editor

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 46

- 48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên tập, chỉnh sửa, sáng tạo video cho các sản phẩm/hoạt động của công ty trên nhiều nền tảng online khác nhau (TikTok, Facebook, Youtube, TV...).
Thiết kế, chỉnh sửa các ấn phẩm truyền thông của công ty trên social media (Facebook, Insta, Website,...) và các kênh bán hàng thương mại điện tử (Shopee, TikTok Shop, Lazada,...).
Quản lý, tối ưu chất lượng video và hình ảnh trên các nền tảng khác nhau.
Phối hợp với Content để lên ý tưởng quay dựng, biên tập, sáng tạo video và hình ảnh cho phù hợp với định hướng của sản phẩm và mục tiêu truyền thông, Marketing.
Cùng tham gia hỗ trợ các công việc chung của công ty khi được yêu cầu (Ví dụ: Tăng tần suất và thời gian tương tác trong các hội nhóm khác, seeding video và bài viết, tương tác trả lời bình luận video và bài viết,...).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nộp Portfolio khi ứng tuyển.
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Kinh tế, Sáng tạo...
Sử dụng tốt các thiết bị quay chụp, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và video: Photoshop, Canva, After Effects, Adobe Premiere Pro, Capcut,...
Ưu tiên đã có kinh nghiệm xây dựng nội dung Làm đẹp, Trang điểm, Thẩm mỹ trên các kênh mạng xã hội bằng video và hình ảnh.
Năng động, sáng tạo, bắt trend tốt.
Nhiệt huyết và trách nhiệm.
Có kỹ năng sáng tạo, biên tập và truyền đạt ý tưởng, nội dung tốt.
Có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương tự hoặc các ngành liên quan tại các agency, local brand là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng KPI.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, thưởng sinh nhật.
Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến.
Company Party, team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 46-48 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

