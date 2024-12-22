Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43D/44 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và thực hiện các video quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng như TikTok, Facebook, Instagram và TMĐT.
• Sử dụng phần mềm chuyên dụng (Capcut, Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, v.v.) để chỉnh sửa video chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu của chiến dịch.
• Đảm bảo chất lượng video về mặt hình ảnh, âm thanh, hiệu ứng và tính sáng tạo.
• Làm việc cùng đội ngũ marketing để tạo nội dung video phù hợp với chiến lược truyền thông.
• Hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh và video cho các chương trình khuyến mãi.
• Cập nhật và ứng dụng các xu hướng thiết kế video mới nhất vào công việc.
• Đề xuất ý tưởng video độc đáo dựa trên nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của thị trường.
• Lưu trữ và tổ chức kho video, hình ảnh theo hệ thống để dễ dàng tái sử dụng.
• Phối hợp với Trưởng phòng kinh doanh trong việc thực hiện các công việc được giao hiệu quả.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Đồ họa, Multimedia, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh sửa video, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành mỹ phẩm, thời trang hoặc sức khỏe.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 12 - 15 triệu
• Thưởng doanh số
• Thưởng tháng lương 13
• Thưởng sinh nhật, Thưởng ngày Lễ, Tết
• Du lịch công ty
• Khám sức khoẻ định kỳ
• BHXH, BHYT, BHTN
• Tham gia hoạt động chung cty (Sport day, Từ thiện, Giải cầu lông, Giải đá bóng, Du lịch cty, hiến máu nhân đạo, khám sức khỏe,...)
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 43D/44 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, Phú Nhuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 43D/44 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

