Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH XU XIAOYING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH XU XIAOYING VIETNAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 111 Ngô Gia Tự Phường 02 Quận 10, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Quay phim và dựng clip nhà hàng.
Quản lý thời gian và làm việc độc lập, đảm bảo tiến độ công việc.
Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp
Cắt ghép video, tạo hiệu ứng, màu sắc phù hợp với từng dự án.
Khả năng xử lý màu sắc và hiệu ứng video tốt.
Lưu trữ và quản lý các file video đã hoàn thành.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Đăng bài , viết content
Và một số công việc khác .
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có hiểu biết về quay phim , cắt ghép clip
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Có khả năng sáng tạo và tư duy hình ảnh tốt.
Khả năng làm việc nhóm tốt.
Có trách nhiệm với công việc được giao.
Tại CÔNG TY TNHH XU XIAOYING VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XU XIAOYING VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
