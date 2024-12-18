Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 134
- 136 đường số 6A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Thực hiện các video quảng cáo, ra mắt dịch vụ theo kịch bản đã đề ra
Thực hiện các video viral theo từng chiến dich, sự kiện của công ty
Phối hợp với các thành viên trong team để quay chụp các dịch vụ và chương trình, sự kiện của công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim như: Premiere Pro, After Effect,...
Có kỹ năng về quay phim, chụp ảnh là một lợi thế.
Có khả năng sáng tạo ý tưởng, biết ứng dụng các kĩ thuật mới vào công việc.
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, đam mê yêu thích công việc đang theo đuổi,..
Luôn làm mới, tiếp cận nhanh những xu thế mới để áp dụng và công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 13 - 18tr (Thương lượng theo năng lực) + KPIs
BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...
Phép năm theo quy định
Tham gia vào các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn
Du lịch, team building, party hàng năm
Hỗ trợ nhà ở miễn phí (máy lạnh, người dọn dẹp hàng ngày)
Hỗ trợ cơm trưa ăn tại công ty
Có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp miễn phí hoặc theo giá nhân viên
Phòng Gym, Yoga, Dance, hồ bơi rèn luyện sức khỏe mỗi ngày sau giờ làm việc
Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ
...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
