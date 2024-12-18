Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 - 136 đường số 6A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Thực hiện các video quảng cáo, ra mắt dịch vụ theo kịch bản đã đề ra

Thực hiện các video viral theo từng chiến dich, sự kiện của công ty

Phối hợp với các thành viên trong team để quay chụp các dịch vụ và chương trình, sự kiện của công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim như: Premiere Pro, After Effect,...

Có kỹ năng về quay phim, chụp ảnh là một lợi thế.

Có khả năng sáng tạo ý tưởng, biết ứng dụng các kĩ thuật mới vào công việc.

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, đam mê yêu thích công việc đang theo đuổi,..

Luôn làm mới, tiếp cận nhanh những xu thế mới để áp dụng và công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13 - 18tr (Thương lượng theo năng lực) + KPIs

BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...

Phép năm theo quy định

Tham gia vào các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn

Du lịch, team building, party hàng năm

Hỗ trợ nhà ở miễn phí (máy lạnh, người dọn dẹp hàng ngày)

Hỗ trợ cơm trưa ăn tại công ty

Có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp miễn phí hoặc theo giá nhân viên

Phòng Gym, Yoga, Dance, hồ bơi rèn luyện sức khỏe mỗi ngày sau giờ làm việc

Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ

...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG

