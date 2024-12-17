Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 240 Nguyễn Đình Chính, P.11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty phân phối.

Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video.

Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm, short video.

Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông Marketing của công ty.

Chịu trách nhiệm quản trị kênh YouTube của công ty và các mạng xã hội chia sẻ ảnh/video khác như Instagram, TikTok; ...

Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận.

Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch.

Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Độ tuổi: 22-28 tuổi.

Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di ộng, DSLR.

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh.

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect, Capcut Pro ...

Có nền tảng thẩm mỹ tốt.

Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng.

Mức lương: cạnh tranh, đánh giá điều chỉnh lương định kỳ theo quy định Công ty.

Thưởng lễ/ tết, sinh nhật, chế độ hiếu/ hỷ theo quy định Công ty.

Các chế độ ngày phép năm, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành.

Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, company trip, team building, ...

