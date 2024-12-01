Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CHỐNG LÃO HÓA DR. EYE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 07, Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông (Khu đô thị Sala Quận 2), Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế thumbnail video, retouch ảnh khách hàng.

Quay và dựng video phỏng vấn khách, giới thiệu dịch vụ,...

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm quay, chụp và dựng video chuyên nghiệp.

Có kinh nghiệm làm việc tại các Phòng khám thẩm mỹ, Thẩm mỹ viện.

Có kinh nghiệm edit video trên Facebook, Reels, Tiktok,...

Thành thạo các ứng dụng phục vụ công việc: Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere Pro, Capcut PC,...

Có tư duy sáng tạo logic, tinh thần trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.

Hoàn thành deadline đúng hạn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỐNG LÃO HÓA DR. EYE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10,000,000đ – 15,000,000đ

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước.

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ,tết... theo quy định nhà nước.

Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của phòng khám: thưởng tết, ...

Cơ hội thăng tiến rõ ràng và minh bạch.

Thời gian làm việc: 8h/ngày, 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7.

Làm việc tại: 07 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức (Khu đô thị Sala), TPHCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỐNG LÃO HÓA DR. EYE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin