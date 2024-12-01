Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CHỐNG LÃO HÓA DR. EYE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỐNG LÃO HÓA DR. EYE
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 07, Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông (Khu đô thị Sala Quận 2), Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế thumbnail video, retouch ảnh khách hàng.
Quay và dựng video phỏng vấn khách, giới thiệu dịch vụ,...
Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm quay, chụp và dựng video chuyên nghiệp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỐNG LÃO HÓA DR. EYE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10,000,000đ – 15,000,000đ
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước.
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ,tết... theo quy định nhà nước.
Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của phòng khám: thưởng tết, ...
Cơ hội thăng tiến rõ ràng và minh bạch.
Thời gian làm việc: 8h/ngày, 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7.
Làm việc tại: 07 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức (Khu đô thị Sala), TPHCM.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỐNG LÃO HÓA DR. EYE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
