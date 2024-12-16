Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 196 Tôn Thất Thuyết - Phường 3 - Quận 4 - TPHCM, Quận 4, Quận 4

- Thực hiện chụp ảnh, quay, dựng video quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty.

- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event của Công ty trên nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok.

- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản theo trend cho các buổi chụp hình, quay video sản phẩm.

- Thiết kế các ấn phẩm 2D, layout nhận diện thương hiệu và sản phẩm của Công ty.

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, có kinh nghiệm 2 – 3 năm trong lĩnh vực sản xuất, quay, dựng video.

- Ưu tiên khả năng tự quay video bằng điện thoại, setup livestream, dựng video sáng tạo, thẩm mỹ cao, phân tích nội dung và chuyển tải ý tưởng tốt.­

- Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR.

- Sử dụng thành thạo phần mềm edit video chuyên nghiệp Adobe Premier.

- Có khả năng diễn hoạ 3D là một lợi thế.

- Có tinh thần trách nhiệm.

- Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực. Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-15tr

Tăng lương theo năng lực, thành tích cá nhân.

HĐLĐ Chính thức, đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Nghỉ tất cả ngày CN, Lễ, Tết và chế độ nghỉ phép hàng tháng.

Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên.

Phụ cấp tiền cơm, điện thoại, xăng xe, tiền tiếp khách, công tác phí

Du lịch toàn công ty hằng năm.

Đồng nghiệp trẻ trung - năng động - thân thiện - cầu tiến

Văn phòng làm việc hiện đại - không gian mở thân thiện - có quầy cafe,trà, đồ ăn nhẹ

Trải nghiệm thời gian thử việc thông qua việc được tham gia khóa đào tạo qui trình làm việc, Kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và tương tác với các phòng ban khác.

Làm việc giờ hành chính: 8:00 - 17:30, nghỉ trưa 1 giờ

Nghỉ 2 ngày thứ 7 hàng tháng.

