Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Cắt dựng video theo đơn đặt hàng của bộ phận PR, Social Media. Show, Livestream, Affiliates

Tự cắt dựng video để tối ưu content và cung cấp cho Marcom, Affiliates Team

Các công việc khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm TV Shopping hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm làm việc trong nhà sản xuất hoặc thị trường ngoại tuyến như: thời trang, làm đẹp, đời sống

Tự mình giải quyết và xử lý công việc - Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Ưu tiên: Thời trang, Mỹ phẩm, Phụ kiện, Sinh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.

Các quyền lợi, chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty và Tập đoàn

Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng, công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.

Quyền lợi sử dụng các sản phẩm nội bộ và của các Công ty trong tập đoàn với ưu đãi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

