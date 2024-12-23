Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Cắt dựng video theo đơn đặt hàng của bộ phận PR, Social Media. Show, Livestream, Affiliates
Tự cắt dựng video để tối ưu content và cung cấp cho Marcom, Affiliates Team
Các công việc khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm TV Shopping hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm làm việc trong nhà sản xuất hoặc thị trường ngoại tuyến như: thời trang, làm đẹp, đời sống
Tự mình giải quyết và xử lý công việc - Sử dụng thành thạo Microsoft Office
Ưu tiên: Thời trang, Mỹ phẩm, Phụ kiện, Sinh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.
Các quyền lợi, chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty và Tập đoàn
Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng, công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.
Quyền lợi sử dụng các sản phẩm nội bộ và của các Công ty trong tập đoàn với ưu đãi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 106 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

