Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NICE
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 110 đường D, khu đô thị Lakeview City, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quay dựng video và chỉnh sửa hậu kỳ các sản phẩm của công ty trên nền tảng chính là TikTok.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tư duy sáng tạo, lên ý tưởng.
- Thành thạo Ae, Pr, Ps. - Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên.
- Khả năng đa năng, có thể kiêm nhiệm các công việc liên quan đến thiết kế, quay dựng, chụp ảnh...
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NICE Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 8-12 triệu (tuỳ kinh nghiệm)+ phụ cấp+ thưởng chuyên cần+ thưởng KPI
- Lương tháng 13, KPI, thưởng lễ tết,... theo quy định của công ty
- Môi trường làm việc mở, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NICE
