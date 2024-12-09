Tuyển Video Editor Music Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Music Group
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Music Group

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Music Group

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18b7 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

• Xử lý các công việc: Lên nội dung kịch bản quay dựng video trên các nền tảng trang mạng xã hội Tiktok, FB, YT...., dựng phim, trailer, Vlog, TVC...
• Xử lý hậu kỳ hình ảnh chụp và video.
• Phối hợp với bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm.
• Tạo video dựa trên nội dung đã thống nhất từ team Marketing.
• Phối hợp cùng team Content sản xuất các video đào tạo nội dung và yêu cầu đã thống nhất.
• Nghiên cứu và đề xuất phần mềm hoặc tài liệu video mới để đảm bảo các định dạng video đa dạng và thú vị.
• Một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng, Đại học các ngành báo chí, truyền hình, sân khấu điện ảnh, đạo diễn, dựng phim...
• Đã từng làm qua về các thiết bị đồ điện tử như Loa, Tai Nghe....
• Dựng được digital, cập nhật trending thường xuyên.
• Thành thạo các phần mềm chuyên dụng như: Premiere, After effects, Photoshop...
• Có khiếu thẩm mỹ, sáng tạo, khả năng tự tìm tòi nghiên cứu và có trách nhiệm trong công việc.
• Dựng được các hiệu ứng 2d, animation,...là 1 lợi thế.
• Cập nhật trending thường xuyên và sáng tạo các hình thức video mới.
• Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, biết kỹ xảo...
• Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy.
• Có khả năng chịu áp lực cao, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại Music Group Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 10 – 17 triệu + KPIs.
• Review Lương hàng năm
• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
• Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
• Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Music Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Music Group

Music Group

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

