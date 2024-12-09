Tuyển Video Editor Music Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18b7 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

• Xử lý các công việc: Lên nội dung kịch bản quay dựng video trên các nền tảng trang mạng xã hội Tiktok, FB, YT...., dựng phim, trailer, Vlog, TVC...

• Xử lý hậu kỳ hình ảnh chụp và video.

• Phối hợp với bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm.

• Tạo video dựa trên nội dung đã thống nhất từ team Marketing.

• Phối hợp cùng team Content sản xuất các video đào tạo nội dung và yêu cầu đã thống nhất.

• Nghiên cứu và đề xuất phần mềm hoặc tài liệu video mới để đảm bảo các định dạng video đa dạng và thú vị.

• Một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng, Đại học các ngành báo chí, truyền hình, sân khấu điện ảnh, đạo diễn, dựng phim...

• Đã từng làm qua về các thiết bị đồ điện tử như Loa, Tai Nghe....

• Dựng được digital, cập nhật trending thường xuyên.

• Thành thạo các phần mềm chuyên dụng như: Premiere, After effects, Photoshop...

• Có khiếu thẩm mỹ, sáng tạo, khả năng tự tìm tòi nghiên cứu và có trách nhiệm trong công việc.

• Dựng được các hiệu ứng 2d, animation,...là 1 lợi thế.

• Cập nhật trending thường xuyên và sáng tạo các hình thức video mới.

• Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, biết kỹ xảo...

• Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy.

• Có khả năng chịu áp lực cao, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại Music Group Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 10 – 17 triệu + KPIs.

• Review Lương hàng năm

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

• Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

• Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7

