Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, số 357 - 359, đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Thiết kế, cắt ghép các nội dung thành một video hoàn chỉnh giới thiệu sản phẩm và quảng cáo phục vụ cho dự án.

- Phối hợp với bộ phận liên quan để đánh giá chất lượng video.

- Nghiên cứu, cập nhật xu hướng, sáng tạo và ứng dụng để sản xuất nội dung, video chất lượng và hiệu quả.

- Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên

- Tối thiểu hoàn thiện 20 video/ ngày làm việc (video ngắn)

- Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản (tương đương TOEIC 450)

- Sử dụng phần mềm cơ bản, tối thiểu Capcut

- Có tư duy/ kinh nghiệm làm video cho các nền tảng social

- Có laptop cá nhân

- Trung thực, cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi

- Lương cơ bản: 8 – 12tr + Thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển

