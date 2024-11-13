Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE

Photographer/Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, số 357

- 359, đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quay, dựng, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành video quảng cáo, video ngắn Facebook, Tiktok, Youtube.
Kết hợp với team Content lên ý tưởng, kế hoạch, kịch bản thực hiện sản xuất các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội; và các chiến dịch truyền thông cho khách hàng và công ty.
Quay/ chụp cho các sự kiện của công ty.
Theo dõi hiệu quả, báo cáo và đề xuất các hoạt động để cải thiện kết quả nội dung và tương tác trên tài khoản Facebook, TikTok, Youtube.
Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

I. Kiến thức chuyên môn:
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên.
Có sẵn trang thiết bị cơ bản để phục vụ công việc.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, video: Premiere, After Effect, AI và các phần mềm khác có liên quan.
Sử dụng thành thạo các loại máy quay, flycam...
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, biết kỹ xảo...
Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy.
Sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng thường xuyên.
ii. Kỹ năng:
Trung thực, cầu tiến, và có trách nhiệm trong công việc.
Thái độ cầu thị, biết lắng nghe, tích cực phản hồi và tiếp nhận góp ý.
Nhiệt tình, không ngại áp lực, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
III. Bạn sẽ có thêm điểm cộng khi:
Có tư duy/ kinh nghiệm làm video cho các nền tảng TikTok, Facebook.
Có thể đi công tác (nếu cần).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 – 15tr (Có thể đàm phán theo năng lực) + Thưởng.
Được xét duyệt điều chỉnh mức lương ngay khi đạt hiệu quả tốt trong công việc.
Môi trường không gò bó luật lệ, làm việc vì hiệu quả, trang phục tùy sở thích.
Khu vực Pantry cung cấp sẵn đồ uống và đồ ăn nhẹ.
Không giới hạn cơ hội phát triển và thăng tiến lên các vị trí cấp cao.
Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng.
12 ngày nghỉ phép có lương trong năm.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành: Bảo hiểm xã hội,... và các phúc lợi: 20/10, sinh nhật, lễ tết,.... theo quy định của công ty.
Được hỗ trợ gửi xe tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 357-359 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

