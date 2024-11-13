Tuyển Photographer/Video Editor Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Văn Phòng Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên tập và chỉnh sửa video theo yêu cầu dự án.

Thêm hiệu ứng, âm thanh, chuyển cảnh, đồ họa.

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo video đạt chất lượng.

Đảm bảo tiến độ và yêu cầu sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu có 6 tháng kinh nghiệm trở lên

- Thành thạo một trong các phần mềm Adobe Premiere, Final Cut Pro, After Effects.

(Có kỹ năng tạo tracking 3d; Tạo hiệu ứng ink effect trên map là lợi thế)

- Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, âm thanh.

- Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt.

Tại Line Century Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo thoả thuận ở từng vị trí trong buổi phỏng vấn.

- Môi trường trẻ trung, năng động.

- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định.

- Không gian làm việc đẹp, hiện đại với đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện và miễn phí đồ uống: cà phê, trà.

- Văn hóa làm việc cởi mở và chia sẻ; đội ngũ quản lý thân thiện.

- Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật.

- Có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Line Century

