Tuyển Photographer/Video Editor Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Line Century
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Line Century

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Văn Phòng Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên tập và chỉnh sửa video theo yêu cầu dự án.
Thêm hiệu ứng, âm thanh, chuyển cảnh, đồ họa.
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo video đạt chất lượng.
Đảm bảo tiến độ và yêu cầu sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu có 6 tháng kinh nghiệm trở lên
- Thành thạo một trong các phần mềm Adobe Premiere, Final Cut Pro, After Effects.
(Có kỹ năng tạo tracking 3d; Tạo hiệu ứng ink effect trên map là lợi thế)
- Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, âm thanh.
- Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt.

Tại Line Century Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo thoả thuận ở từng vị trí trong buổi phỏng vấn.
- Môi trường trẻ trung, năng động.
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định.
- Không gian làm việc đẹp, hiện đại với đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện và miễn phí đồ uống: cà phê, trà.
- Văn hóa làm việc cởi mở và chia sẻ; đội ngũ quản lý thân thiện.
- Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật.
- Có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Line Century

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Line Century

Line Century

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP: Toà nhà Hancorp Plaza, Làng Quốc tế Thăng Long, 72 Trần Đăng Ninh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

