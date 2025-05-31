Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu CX1, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới có nhu cầu Kiểm định/Hiệu chuẩn thiết bị đo lường, đào tạo hiệu chuẩn viên
Có khả năng đàm phán, chốt đơn hàng, lập hợp đồng dịch vụ, hoàn thành KPI được giao
Lập kế hoạch, phương án phát triển thị trường cung cấp dịch vụ đo lường
Quản lý hồ sơ khách hàng, báo cáo kết quả triển khai
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22 – 45 tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành Điện, Điện tử, Vật lý, Hóa, Cơ khí, Cơ điện, Tự động hóa
Có ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Nhật) là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh về ngành Dịch vụ Đo lường, Dịch vụ Đào tạo kỹ thuật hiệu chuẩn, bán thiết bị Đo lường
Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
Trung thực, năng động, sức khỏe tốt
Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng theo thỏa thuận + % doanh thu
Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ
Được review đánh giá năng lực, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Luật Lao động
Có phụ cấp ăn, đi lại và thưởng
Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
