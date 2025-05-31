Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu CX1, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới có nhu cầu Kiểm định/Hiệu chuẩn thiết bị đo lường, đào tạo hiệu chuẩn viên

Có khả năng đàm phán, chốt đơn hàng, lập hợp đồng dịch vụ, hoàn thành KPI được giao

Lập kế hoạch, phương án phát triển thị trường cung cấp dịch vụ đo lường

Quản lý hồ sơ khách hàng, báo cáo kết quả triển khai

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 22 – 45 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành Điện, Điện tử, Vật lý, Hóa, Cơ khí, Cơ điện, Tự động hóa

Có ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Nhật) là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh về ngành Dịch vụ Đo lường, Dịch vụ Đào tạo kỹ thuật hiệu chuẩn, bán thiết bị Đo lường

Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt

Trung thực, năng động, sức khỏe tốt

Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo thỏa thuận + % doanh thu

Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ

Được review đánh giá năng lực, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Luật Lao động

Có phụ cấp ăn, đi lại và thưởng

Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.