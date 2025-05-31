Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Xây Dựng Công Trình Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kinh doanh các mặt hàng công ty đang có.

- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn dịch vụ tốt nhất.

- Đàm phán ký kết hợp đồng, thu hồi công nợ...

- Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường.

- Báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Ưu tiên sinh viên trường kỹ thuật

đam mê về kinh doanh.

- Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm.

- Ý thức, đạo đức tốt và có tính trung thực trong công việc.

- Chịu được áp lực công viêc. Hoạt bát trong giao tiếp.

- Có phương tiện đi lại, máy tính cá nhân

Tại Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Xây Dựng Công Trình Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7-15 triệu/tháng. Lương chi trả đúng quy định, không nợ lương.

- Doanh nghiệp Hải vân luôn lấy chữ Tín, chữ Tâm làm đầu. Mong muốn chào đón được

những nhân tài, những con người yêu nghề. Những tinh thần đó sẽ sứng đáng được

hưởng các chế độ tốt nhất từ doanh nghiệp.

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn và đào tạo.

- Phụ cấp tiền ăn trưa

- Hỗ trợ xăng xe, điện thoại.

- Lương doanh số bán hàng: Trả từ (1- 3% )/Hợp đồng. Nếu làm tốt thì tổng thu nhập

không giới hạn.

- Thưởng nóng hàng tháng ( nếu hoàn thành tốt công việc ).

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, công bằng. Cơ hội thăng tiến

cao.

- Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Khám sức khỏe định kỳ theo quy định của DN

- Đi du lịch hàng năm theo quy định của DN

- Tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động thể dục thể thao, bóng đá ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Xây Dựng Công Trình Hải Vân

