Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
- Hồ Chí Minh: 78 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Xây dựng giáo án và phát triển tài liệu cho các lớp học Toán tư duy cho trẻ từ 3-11 tuổi.
Giảng dạy và hỗ trợ học sinh tiếp cận môi trường giáo dục tư duy thông qua toán học, khơi gợi niềm đam mê học tập và sáng tạo toán của học sinh
Làm các công cụ đánh giá để đo lường sự tiến bộ của học viên trong suốt khóa học.
Thiết kế bài giảng, sáng tạo giáo cụ, trò chơi Toán học và kỹ năng thông qua bao gồm PowerPoint, giáo án, tài liệu đánh giá, phần bổ sung và các tính năng khác của chương trình.
Tổ chức các hoạt động, sự kiện dành cho học sinh theo hướng dẫn chuyên môn.
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán; Sư phạm Toán Tin; Sư phạm Mầm non/ Sư phạm Tiểu học; hoặc
Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Toán học và có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dạy Toán đúng cấp lớp Mầm non/Tiểu học
Làm việc vào sáng chiều cuối tuần và các tối trong tuần
Yêu thích công việc giảng dạy và cập nhật các kiến thức mới
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh từ 50.000 đến 150.000/giờ tùy kinh nghiệm
Cộng tác lâu dài, được làm giáo viên chính, tăng lương tùy theo năng lực.
Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
