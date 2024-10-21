Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Xây dựng giáo án và phát triển tài liệu cho các lớp học Toán tư duy cho trẻ từ 3-11 tuổi. Giảng dạy và hỗ trợ học sinh tiếp cận môi trường giáo dục tư duy thông qua toán học, khơi gợi niềm đam mê học tập và sáng tạo toán của học sinh Làm các công cụ đánh giá để đo lường sự tiến bộ của học viên trong suốt khóa học. Thiết kế bài giảng, sáng tạo giáo cụ, trò chơi Toán học và kỹ năng thông qua bao gồm PowerPoint, giáo án, tài liệu đánh giá, phần bổ sung và các tính năng khác của chương trình. Tổ chức các hoạt động, sự kiện dành cho học sinh theo hướng dẫn chuyên môn.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán; Sư phạm Toán Tin; Sư phạm Mầm non/ Sư phạm Tiểu học; hoặc Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Toán học và có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dạy Toán đúng cấp lớp Mầm non/Tiểu học Làm việc vào sáng chiều cuối tuần và các tối trong tuần Yêu thích công việc giảng dạy và cập nhật các kiến thức mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 50.000 đến 150.000/giờ tùy kinh nghiệm Cộng tác lâu dài, được làm giáo viên chính, tăng lương tùy theo năng lực. Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

