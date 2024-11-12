Tuyển Giáo viên Toán Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SH08 Garden Court 1, Đường O, Phú Mỹ Hưng, Quận 7Thư, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Nghiên cứu, biên soạn giáo án đào tạo giáo viên theo phương pháp Mathnasium

Nghiên cứu, biên soạn giáo án đào tạo giáo viên theo phương pháp Mathnasium

Nghiên cứu chương trình, phương pháp giảng dạy của Mathnasium, để biên soạn các giáo án đào tạo giáo viên.

Lập kế hoạch và thực hiện các nghiên cứu mở rộng nhằm phát triển các kỹ năng giảng dạy của giáo viên.

Thực hiện công tác dịch thuật liên quan chương trình, giáo trình,... nhằm hỗ trợ công tác chuyên môn.

- Xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo giáo viên về kỹ năng giảng dạy

Trực tiếp tham gia đào tạo giáo viên mới theo phương pháp Mathnasium.

Tổ chức các lớp đào tạo thường xuyên, định kỳ nhằm nâng cao kỹ năng giảng dạy của giáo viên.

Tham gia dự giờ giáo viên nhằm đúc kết và cải tiến công tác đào tạo giáo viên.

Tham gia tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Giới thiệu chương trình/sản phẩm đến các đơn vị đối tác

Nghiên cứu tính ưu việt của chương trình, sản phẩm nhằm xây dựng cẩm nang, file giới thiệu cho các đơn vị đối tác.

Tham gia cùng Phòng Dự án và các Trung tâm để giới thiệu trình/sản phẩm của Mathnasium với các đơn vị đối tác.

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên

- CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Sáu (hàng tuần)

Thời gian làm việc:

Địa điểm làm việc: VP Trung Tâm, SH08 Garden Court 1, Đường O, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM

Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Toán, Sư phạm Toán, Sư phạm các môn Tự Nhiên, Giáo dục Tiểu Học, ...

Tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương hoặc công tác giảng dạy.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Office, Outlook).

Sử dụng Anh văn ở mức độ thành thạo các kỹ năng.

Có kỹ năng sư phạm.

Giao tiếp và truyền đạt tốt, Kỹ năng lập kế hoạch.

Ân cần, niềm nở, có tinh thần lắng nghe tốt, tận tình, kiên nhẫn.

Tại Mathnasium Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, phụ cấp, thưởng theo năng lực và thành tích làm việc.

Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm BHXH-BHYT-BHTN.

Nghỉ phép, nghỉ lễ tết, du lịch hàng năm.

Đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp, thăng tiến.

Miễn /giảm học phí cho con CBNV.

Tạo điều kiện cho CBNV làm việc và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mathnasium Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin