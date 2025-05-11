Tuyển Giáo viên Toán TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 94A Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện giảng dạy các môn học được phân công theo chương trình học của trường.

Tạo ra môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và tương tác của học sinh.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học sinh, đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp.

Cung cấp phản hồi và hỗ trợ học sinh để giúp họ đạt được mục tiêu học tập.

Hợp tác với các giáo viên khác và phụ huynh để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa và các buổi họp của trường.

Thường xuyên cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn được phân công.

Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Có khả năng quản lý lớp học và tạo ra môi trường học tập tích cực.

Có khả năng đánh giá và phản hồi hiệu quả về năng lực học sinh.

Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.

Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề và tận tâm với công việc.

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh (lương theo năng lực);

· Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTT theo quy định của nhà trường, nhà nước;

· Xét nâng lương, thưởng hàng năm;

· Phụ cấp ăn trưa theo quy định của nhà trường;

· Phụ cấp trách nghiệm (nếu có);

· Chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn: các ngày lễ, tết, du xuân, du lịch nghỉ hè, chính sách ưu đãi học phí cho con CBNV, GV theo học...;

· Được tham gia các khóa đào tạo “Phát triển năng lực nghề nghiệp”;

· Làm việc trong môi trường hiện đại, văn minh, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU

