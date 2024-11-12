Tuyển Giáo viên Toán VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vuihoc Station Linh Đàm (Tòa VP4 đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội), Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu giáo án và chuẩn bị học liệu trước khi lên lớp.

Giảng dạy các lớp vào buổi tối.

Giảng dạy các lớp Demo và đánh giá trình độ Học sinh.

Chấm, chữa bài tập và quản lý chất lượng học của Học sinh.

Chi tiết Công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học.

Có chứng chỉ sư phạm hoặc có kinh nghiệm giảng dạy/gia sư ít nhất 1 năm.

Không nói ngọng, giọng địa phương.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy chương trình Steam, kỹ năng sống hoặc Toán tư duy cho trẻ em

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ / tháng.

Lương cứng: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ / tháng.

Lương giảng dạy: 120.000 - 150.000 VNĐ / ca dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

