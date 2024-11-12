Tuyển Giáo viên Toán VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại VUIHOC.vn
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vuihoc Station Linh Đàm (Tòa VP4 đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội), Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nghiên cứu giáo án và chuẩn bị học liệu trước khi lên lớp.
Giảng dạy các lớp vào buổi tối.
Giảng dạy các lớp Demo và đánh giá trình độ Học sinh.
Chấm, chữa bài tập và quản lý chất lượng học của Học sinh.
Chi tiết Công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học.
Có chứng chỉ sư phạm hoặc có kinh nghiệm giảng dạy/gia sư ít nhất 1 năm.
Không nói ngọng, giọng địa phương.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy chương trình Steam, kỹ năng sống hoặc Toán tư duy cho trẻ em
Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ / tháng.
Lương cứng: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ / tháng.
Lương giảng dạy: 120.000 - 150.000 VNĐ / ca dạy.
