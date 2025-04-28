Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 915 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Lập và nộp kế hoạch giáo dục bộ môn vào đầu năm học.
Soạn giáo án giảng dạy theo định hướng phát triển chuyên môn của nhà trường đề ra.
Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo kế hoạch đã thống nhất với nhóm trưởng; báo cáo kết quả học tập của học sinh theo định kỳ.
Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận liên quan trong công tác giáo dục học sinh.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành trở lên
Có năng lực học tập và đam mê đổi mới giáo dục
Thành thạo ứng dụng CNTT, đặc biệt là trong lĩnh vực dạy học từ xa hoặc dạy học kết hợp
Có kinh nghiệm dạy STEM là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mua BH sức khoẻ PVI cho cán bộ nhân viên
Chế độ đầy đủ chính sách của Nhà Nước: BHXH, BHYT,BHTN
12 ngày phép năm
Du lịch hằng năm + Team building
Tham gia các khoá học chất lượng từ Faros Education & Consulting
Nghỉ 1 ngày Giáng Sinh và 0,5 ngày Nhà Giáo
Thêm 1 ngày phép sau 30 tháng công tác
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, thưởng sinh nhật
Xét tăng lương vào cuối năm học
Chế độ miễn giảm học phí cho cán bộ nhân viên
Được cấp phát đồng phục , cơm trưa tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 915 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

