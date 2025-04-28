Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 915 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Lập và nộp kế hoạch giáo dục bộ môn vào đầu năm học.

Soạn giáo án giảng dạy theo định hướng phát triển chuyên môn của nhà trường đề ra.

Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo kế hoạch đã thống nhất với nhóm trưởng; báo cáo kết quả học tập của học sinh theo định kỳ.

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận liên quan trong công tác giáo dục học sinh.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành trở lên

Có năng lực học tập và đam mê đổi mới giáo dục

Thành thạo ứng dụng CNTT, đặc biệt là trong lĩnh vực dạy học từ xa hoặc dạy học kết hợp

Có kinh nghiệm dạy STEM là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mua BH sức khoẻ PVI cho cán bộ nhân viên

Chế độ đầy đủ chính sách của Nhà Nước: BHXH, BHYT,BHTN

12 ngày phép năm

Du lịch hằng năm + Team building

Tham gia các khoá học chất lượng từ Faros Education & Consulting

Nghỉ 1 ngày Giáng Sinh và 0,5 ngày Nhà Giáo

Thêm 1 ngày phép sau 30 tháng công tác

Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, thưởng sinh nhật

Xét tăng lương vào cuối năm học

Chế độ miễn giảm học phí cho cán bộ nhân viên

Được cấp phát đồng phục , cơm trưa tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin