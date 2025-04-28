Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 915 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Lập và nộp kế hoạch giáo dục bộ môn vào đầu năm học.
Soạn giáo án giảng dạy theo định hướng phát triển chuyên môn của nhà trường đề ra.
Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo kế hoạch đã thống nhất với nhóm trưởng; báo cáo kết quả học tập của học sinh theo định kỳ.
Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận liên quan trong công tác giáo dục học sinh.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành trở lên
Có năng lực học tập và đam mê đổi mới giáo dục
Thành thạo ứng dụng CNTT, đặc biệt là trong lĩnh vực dạy học từ xa hoặc dạy học kết hợp
Có kinh nghiệm dạy STEM là một lợi thế.
Có năng lực học tập và đam mê đổi mới giáo dục
Thành thạo ứng dụng CNTT, đặc biệt là trong lĩnh vực dạy học từ xa hoặc dạy học kết hợp
Có kinh nghiệm dạy STEM là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì
Mua BH sức khoẻ PVI cho cán bộ nhân viên
Chế độ đầy đủ chính sách của Nhà Nước: BHXH, BHYT,BHTN
12 ngày phép năm
Du lịch hằng năm + Team building
Tham gia các khoá học chất lượng từ Faros Education & Consulting
Nghỉ 1 ngày Giáng Sinh và 0,5 ngày Nhà Giáo
Thêm 1 ngày phép sau 30 tháng công tác
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, thưởng sinh nhật
Xét tăng lương vào cuối năm học
Chế độ miễn giảm học phí cho cán bộ nhân viên
Được cấp phát đồng phục , cơm trưa tại trường
Chế độ đầy đủ chính sách của Nhà Nước: BHXH, BHYT,BHTN
12 ngày phép năm
Du lịch hằng năm + Team building
Tham gia các khoá học chất lượng từ Faros Education & Consulting
Nghỉ 1 ngày Giáng Sinh và 0,5 ngày Nhà Giáo
Thêm 1 ngày phép sau 30 tháng công tác
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, thưởng sinh nhật
Xét tăng lương vào cuối năm học
Chế độ miễn giảm học phí cho cán bộ nhân viên
Được cấp phát đồng phục , cơm trưa tại trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI