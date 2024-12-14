Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: S201, Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện giảng dạy môn Toán lứa tuổi từ mầm non đến cấp 3 theo chương trình của Cambridge Primary và Lower Secondary bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chương trình của Bộ Giáo dục và toán tư duy cho học sinh tiểu học nhằm tham gia các cuộc thi Toán quốc tế như: ASMO, TIMO, KANGAROO,...

Hỗ trợ soạn giáo án, bài giảng, phiếu bài tập, đề kiểm tra Toán các khối lớp Tiểu học, THCS, THPT

Giảng dạy môn Toán cho sinh theo kế hoạch, ca dạy được phân công

Nhận xét, đánh giá học sinh sau mỗi buổi dạy và đánh giá định kỳ theo kế hoạch của bộ môn

Tham gia các buổi đào tạo định kỳ nâng cao kỹ năng sư phạm

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống học liệu trên trang của công ty

Thực hiện các công việc khác liên quan (nếu có) theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành sư phạm Toán hoặc chuyên ngành Toán hoặc có chứng chỉ giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm phù hợp

Kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm

Có sự sáng tạo, tư duy tốt

Thành thạo các phần mềm, ứng dụng và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy

Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần ham học hỏi và chịu được áp lực cao.

Trung thực trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn: 12-16tr/tháng

Bảo hiểm y tế & xã hội (sau khi hết thử việc 02 tháng)

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm, hoặc theo hiệu quả công việc

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các thưởng khác theo quy định.

Du lịch cùng công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Nhiều cơ hội học hỏi, thăng tiến và phát triển bản thân.

Các chế độ phúc lợi thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE

