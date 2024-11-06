Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Thời gian & Địa điểm làm việc
Giáo viên Toán: Quận 7 - t3 và t5 (19h-21h)
Mô tả công việc
Vai trò hỗ trợ học viên (dành cho vị trí Gia sư/ Giáo viên)
Hỗ trợ củng cố kiến thức môn Toán cho học viên, 1 lớp từ 5-10 bạn dựa trên giáo trình và tại liệu soạn sẵn
Giải đáp, hướng dẫn học viên (môn học thuộc chuyên môn) trong giờ học tại trung tâm
Hỗ trợ học viên nhận biết điểm mạnh và điểm yếu thông qua các công cụ đánh giá, đo lường của Manabie, từ đó đề xuất kế hoạch phát triển năng lực cho học viên
Xây dựng kế hoạch học tập môn Toán trong dài hạn và ngắn hạn dựa trên năng lực của học viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có năng lực gia sư môn Toán
Có kinh nghiệm gia sư hoặc luyện thi đại học cho học sinh cấp 3 là một lợi thế
Có đam mê làm việc trong ngành giáo dục
Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, trải nghiệm ứng dụng công nghệ giáo dục hàng đầu
Quyền lợi thuế và bảo hiểm theo luật hiện hành
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng Coaching (cố vấn) qua các buổi đào tạo định kỳ hàng tuần
Con đường thăng tiến rõ ràng, dựa trên kết quả công việc, hướng đến phát triển tư duy, kỹ năng, phẩm chất của một nhân sự chuyên nghiệp
Môi trường khởi nghiệp trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
