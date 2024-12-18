Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

● Giảng dạy theo sự phân công của phòng đào tạo

● Lên giáo án, khung chương trình, tài liệu theo sự phân công của phòng đào tạo

● Chấm chữa bài về nhà cho học sinh (nếu lớp có sĩ số từ 11 học sinh trở lên có trợ giảng)

● Dạy bù - dạy bổ trợ cho học sinh mình đứng lớp khi học sinh chưa nắm vững kiến thức

● Tuân thủ các quy trình làm việc của giáo viên

● Tham gia các sự kiện, hoạt động được tổ chức cho học sinh tại Trung tâm

● Tham gia các đợt đào tạo chuyên môn do Trung tâm tổ chức

● Tư vấn lộ trình học tập cho phụ huynh học sinh mới

● Thời gian làm việc: chủ yếu các buổi tối trong tuần, lịch làm việc sẽ do Phòng Đào tạo sắp xếp.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ứng viên : Ưu tiên các ứng viên đã tốt nghiệp các trường sư phạm, Ứng viên là sinh viên sư phạm năm cuối đã có kinh nghiệm, hoặc là giáo viên tự do có kinh nghiệm giảng dạy.

● Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm giảng dạy trở lên

● Tinh thần ham học hỏi, thường xuyên trau dồi năng lực chuyên môn và các kỹ năng sư phạm.

● Có mong muốn làm việc ổn định, phát triển lâu dài trong lĩnh vực giáo dục

● Có chuyên môn tốt, tính tự chủ, có kỹ năng truyền đạt cuốn hút, làm chủ lớp học

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: từ 09-30 triệu + thưởng, thỏa thuận theo năng lực làm việc

● Chế độ BHXH cho ứng viên Fulltime

● Được đào tạo nội bộ, đào tạo kỹ năng sư phạm

● Lộ trình thăng tiến công việc rõ ràng

● Thưởng Lễ, Tết

● Tuyển dụng Giáo viên Partime: 6ca/tuần, mỗi ca 3h45p, theo sự sắp xếp của Phòng Đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.