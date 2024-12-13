Tuyển Giáo viên Toán Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục VietJack làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, G4, G5 Tòa nhà Five Star Garden, số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

- Soạn, giải SGK, SBT, đề thi, đề kiểm tra môn Toán

- Soạn tài liệu, bài tập luyện tập môn Toán

- Quản lý, đề ra định hướng phát triển nội dung môn Toán

- Thực hiện công việc khác thuộc chuyên môn theo sự phân công của quản lí trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm vững kiến thức môn Toán

- Làm toàn thời gian;

- Chủ động trong công việc, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và teamwork;

- Sử dụng thành thạo các phẩn mềm: Word, Powerpoint, Excel, ...;

- Biết sử dụng một số phần mềm, ứng dụng hỗ trợ học tập: canva, xmind,...

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục VietJack Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các thưởng khác theo quy định công ty. Được đóng Bảo hiểm y tế & xã hội đầy đủ.

- Được tham gia vào hoạt động teamwork thường xuyên hàng tháng, hàng quý.

- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, vui vẻ học tập và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục VietJack

