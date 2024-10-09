Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Công việc hàng ngày:
Lên giáo án, khung chương trình, tài liệu thoe sự phân công của phòng Đào tạo Giảng dạy theo sự phân công của phòng Đào tạo Chịu trách nhiệm chấm, chữa bài về nhà cho học sinh Dạy bù, dạy bổ trợ cho học sinh mình đứng lớp khi học sinh chưa nắm vững kiến thức Tham gia các sự kiện, hoạt động được tổ chức cho học sinh tại trung tâm Hỗ trợ học sinh trong khu vực tự học Tư vấn lộ trình học tập cho phụ huynh học sinh mới Nhận xét, chấm điểm, up video học liệu cho học sinh Tham gia các buổi đào tạo, dự giờ, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn định kỳ của phòng Đào tạo
Phối hợp công việc với các bộ phận:
Phối hợp với bộ phận Tư vấn viên kiểm tra trình độ, tư vấn lộ trình học tập cho học sinh mới Phối hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng tiếp nhận và truyền tải các thông tin liên quan tới học sinh, chuẩn bị tài liệu, học liệu, lớp học trải nghiệm Phối hợp với bộ phận Truyền thông - Marketing truyền tải thông tin, triển khai các chương trình, sự kiện truyền thông Nhận chỉ đạo từ Ban Giám đốc
Lập kế hoạch và báo cáo công việc:
Học tập và phát triển:
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên : Các ứng viên đã tốt nghiệp các trường sư phạm, giáo viên tự do có kinh nghiệm Kinh nghiệm: Yêu cầu ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm luyện thi Toán THPTQG trở lên Tinh thần ham học hỏi, thường xuyên trau dồi năng lực chuyên môn và các kỹ năng sư phạm. Có mong muốn làm việc ổn định, phát triển lâu dài trong lĩnh vực giáo dục Có chuyên môn tốt, tính tự chủ, có kỹ năng truyền đạt cuốn hút, làm chủ lớp học
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cho vị trí fulltime: từ 15-25 triệu + thưởng, thỏa thuận theo năng lực làm việc Chế độ BHXH cho ứng viên fulltime Được đào tạo nội bộ, đào tạo kỹ năng sư phạm Lộ trình thăng tiến công việc rõ ràng Thưởng lễ, Tết Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí leader team, giám đốc chi nhánh...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

