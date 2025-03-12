Tuyển Giáo viên Toán Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 USD

Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

Mức lương
10 - 20 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Nguyễn Vĩnh Bảo, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 20 USD

Mô tả công việc
1. Giảng dạy cho các lớp trong hệ thống Archimedes School; tham gia xây dựng các chương trình đào tạo theo sự phân công.
2. Chuẩn bị và thực hiện các bài giảng Toán cho học sinh theo chương trình học và giáo trình được quy định.
3. Tạo ra các hoạt động học tập sáng tạo và thú vị để giúp học sinh hiểu và áp dụng kiến thức Toán một cách hiệu quả.
4. Giám sát và đánh giá tiến độ học tập của học sinh và cung cấp phản hồi xây dựng để hỗ trợ sự phát triển cá nhân của học sinh.
5. Hướng dẫn và hỗ trợ học sinh trong việc giải quyết các bài toán và vấn đề Toán phức tạp.
6. Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và giáo dục ngoại khóa để tạo cơ hội cho học sinh phát triển kỹ năng Toán và các kỹ năng khác.

Với Mức Lương 10 - 20 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Sư phạm Toán hoặc được đào tạo theo hệ chuyên
Toán/ chương trình chất lượng cao về Toán.
2. Có kinh nghiệm dạy học sinh giỏi Toán là một lợi thế.

Tại Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

