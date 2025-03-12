Tuyển Giáo viên Toán Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 USD

Mô tả công việc

1. Giảng dạy cho các lớp trong hệ thống Archimedes School; tham gia xây dựng các chương trình đào tạo theo sự phân công.

2. Chuẩn bị và thực hiện các bài giảng Toán cho học sinh theo chương trình học và giáo trình được quy định.

3. Tạo ra các hoạt động học tập sáng tạo và thú vị để giúp học sinh hiểu và áp dụng kiến thức Toán một cách hiệu quả.

4. Giám sát và đánh giá tiến độ học tập của học sinh và cung cấp phản hồi xây dựng để hỗ trợ sự phát triển cá nhân của học sinh.

5. Hướng dẫn và hỗ trợ học sinh trong việc giải quyết các bài toán và vấn đề Toán phức tạp.

6. Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và giáo dục ngoại khóa để tạo cơ hội cho học sinh phát triển kỹ năng Toán và các kỹ năng khác.