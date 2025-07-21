Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu

Mức lương 14 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Cơ: HVAC, thông gió, điều hòa không khí

Điện: chiếu sáng, cấp điện, điện nhẹ

Nước: cấp thoát nước, PCCC

Bóc tách khối lượng, lập dự toán, làm hồ sơ mời thầu và so sánh vật tư thiết bị MEP.

Điều phối thiết kế giữa các bộ môn (Kiến trúc – Kết cấu – Nội thất – MEP).

Giám sát thi công hệ thống MEP tại công trường, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Kiểm tra, phê duyệt bản vẽ shop drawing, bản vẽ hoàn công (as-built) và hồ sơ nghiệm thu hệ thống MEP.

Làm việc với nhà thầu phụ, tư vấn giám sát, chủ đầu tư để xử lý kỹ thuật và giải pháp thi công phù hợp.

Tham gia nghiệm thu, bàn giao, vận hành thử và hướng dẫn sử dụng hệ thống cho chủ đầu tư.

Báo cáo tiến độ, chất lượng công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Điện, Cơ điện, Nhiệt lạnh, Cấp thoát nước hoặc tương đương.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế hoặc giám sát hệ thống MEP.

Sử dụng thành thạo AutoCAD, MS Office; ưu tiên biết Revit MEP, Navisworks, Dialux, Etap, HAP,...

Am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (TCVN, QCVN) và quốc tế (NFPA, IEC, ASHRAE...).

Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận liên quan; có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến.

Có khả năng đi công tác, làm việc tại công trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14tr - 22tr (tuỳ năng lực);

Thưởng tiến độ, thưởng cuối năm, cơ hội xét tăng lương định kỳ.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.

Được đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MIỀN NAM

