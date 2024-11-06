Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO
- Hồ Chí Minh: Tân Túc, Bình Chánh, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Thiết kế triển khai bản vẽ, thi công.
• Khảo sát, bóc tách khối lượng, triển khai bản vẽ
• Lập kế hoạch tổ chức thi công
• Trực tiếp giám sát thi công các dự án của công ty. Phối hợp với công trường để kiểm soát khối lượng thi công của nhà thầu
• Kiểm tra chất lượng và số lượng toàn bộ vật tư, dụng cụ đầu vào phục vụ cho thi công.
• Xác định và nỗ lực khắc phục các khiếm khuyết trong quy trình hiện tại
• Lập hồ sơ hoàn công
• Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu và quản lý hồ sơ nghiệm thu đã ký....
• Đào tạo và hướng dẫn nhân viên kỹ thuật khác để hoàn thành dự án
• Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để đảm bảo công việc của công ty.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kiểm tra bản vẽ thiết kế thi công,làm rõ các vướng mắc thay đổi gây ảnh hưởng đến hệ thống MEP.
• Triển khai bản vẽ shop drawing, combine
• Bóc khối lượng, giải trình khối lượng thanh toán
• Làm hồ sơ nghiệm thu VT- TB đầu vào, nghiệm thu thanh toán giai đoạn, hoàn công và quyết toán
• Hiểu biết về các hệ thống điện, có khả năng khắc phục các sự cố điện
• Kỹ năng quản lý thời gian, dự án
• Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, lập báo cáo quả nghiên cứu
• Tính tỉ mỉ, cẩn thận.
• Có thể đi công tác dự án ở tỉnh
Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân...
• Thường xuyên được tham gia Teambuilding, liên hoan, du lịch cùng công ty
• Thời gian thử việc 2 tháng.
• Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
• Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
