Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Túc, Bình Chánh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Thiết kế triển khai bản vẽ, thi công.

• Khảo sát, bóc tách khối lượng, triển khai bản vẽ

• Lập kế hoạch tổ chức thi công

• Trực tiếp giám sát thi công các dự án của công ty. Phối hợp với công trường để kiểm soát khối lượng thi công của nhà thầu

• Kiểm tra chất lượng và số lượng toàn bộ vật tư, dụng cụ đầu vào phục vụ cho thi công.

• Xác định và nỗ lực khắc phục các khiếm khuyết trong quy trình hiện tại

• Lập hồ sơ hoàn công

• Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu và quản lý hồ sơ nghiệm thu đã ký....

• Đào tạo và hướng dẫn nhân viên kỹ thuật khác để hoàn thành dự án

• Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để đảm bảo công việc của công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng,Đại Học chuyên ngành với tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Kiểm tra bản vẽ thiết kế thi công,làm rõ các vướng mắc thay đổi gây ảnh hưởng đến hệ thống MEP.

• Triển khai bản vẽ shop drawing, combine

• Bóc khối lượng, giải trình khối lượng thanh toán

• Làm hồ sơ nghiệm thu VT- TB đầu vào, nghiệm thu thanh toán giai đoạn, hoàn công và quyết toán

• Hiểu biết về các hệ thống điện, có khả năng khắc phục các sự cố điện

• Kỹ năng quản lý thời gian, dự án

• Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, lập báo cáo quả nghiên cứu

• Tính tỉ mỉ, cẩn thận.

• Có thể đi công tác dự án ở tỉnh

Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản từ 10 – 15 triệu tùy theo năng lực ( Mức lương có thể thương lượng theo năng lực)

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân...

• Thường xuyên được tham gia Teambuilding, liên hoan, du lịch cùng công ty

• Thời gian thử việc 2 tháng.

• Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

• Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO

