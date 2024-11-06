Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO

Kỹ sư cơ điện

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Túc, Bình Chánh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Thiết kế triển khai bản vẽ, thi công.
• Khảo sát, bóc tách khối lượng, triển khai bản vẽ
• Lập kế hoạch tổ chức thi công
• Trực tiếp giám sát thi công các dự án của công ty. Phối hợp với công trường để kiểm soát khối lượng thi công của nhà thầu
• Kiểm tra chất lượng và số lượng toàn bộ vật tư, dụng cụ đầu vào phục vụ cho thi công.
• Xác định và nỗ lực khắc phục các khiếm khuyết trong quy trình hiện tại
• Lập hồ sơ hoàn công
• Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu và quản lý hồ sơ nghiệm thu đã ký....
• Đào tạo và hướng dẫn nhân viên kỹ thuật khác để hoàn thành dự án
• Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để đảm bảo công việc của công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng,Đại Học chuyên ngành với tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Kiểm tra bản vẽ thiết kế thi công,làm rõ các vướng mắc thay đổi gây ảnh hưởng đến hệ thống MEP.
• Triển khai bản vẽ shop drawing, combine
• Bóc khối lượng, giải trình khối lượng thanh toán
• Làm hồ sơ nghiệm thu VT- TB đầu vào, nghiệm thu thanh toán giai đoạn, hoàn công và quyết toán
• Hiểu biết về các hệ thống điện, có khả năng khắc phục các sự cố điện
• Kỹ năng quản lý thời gian, dự án
• Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, lập báo cáo quả nghiên cứu
• Tính tỉ mỉ, cẩn thận.
• Có thể đi công tác dự án ở tỉnh

Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản từ 10 – 15 triệu tùy theo năng lực ( Mức lương có thể thương lượng theo năng lực)
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân...
• Thường xuyên được tham gia Teambuilding, liên hoan, du lịch cùng công ty
• Thời gian thử việc 2 tháng.
• Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
• Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO

Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Đường số 1, KDC Sài Gòn Chợ Lớn, KP2, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM.

