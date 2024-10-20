Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần bao bì nhựa Thái An làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Dị Sử, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc định kỳ theo ngày cùng trưởng ca sản xuất.

- Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng máy móc, thiết bị đã lập.

- Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, ánh sáng, hệ thống xử lý nước thải,...

- Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các dự án trong phạm vi công việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, điện – điện tử, điện công nghiệp,... hoặc các bằng cấp liên quan.

- Hiểu về các thiết bị điện tự động hóa trong nhà máy.

Tại Công ty Cổ phần bao bì nhựa Thái An Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: Các ngày Lễ/Tết theo quy đinh của pháp luật và Công ty;

Chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN: Theo quy định của pháp luật và công ty.

Nghỉ mát hàng năm.

Được hưởng nguyên lương cơ bản cho các ngày lễ, nghỉ việc riêng theo chế độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần bao bì nhựa Thái An

