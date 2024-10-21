Tuyển Kỹ sư cơ điện CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Trung tâm huyện, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tiếp xúc, thu thập thông tin khách hàng lĩnh vực cơ điện. Thiết kế hệ thống, lập dự toán chào thầu. Giám sát, đánh giá chất lượng, tiến độ thi công dự án. Tổ chức nghiệm thu, làm hồ sơ thanh quyết toán. Hỗ trợ NV Kinh doanh, Giám đốc kinh doanh tiếp xúc, tìm kiếm khách hàng các nội dung về kỹ thuật liên quan.

● Giới tính: Nam < 35 Tuổi

● Trình độ: Đại học, chuyên ngành: Xây dựng, Kỹ thuật nhiệt, Nhiệt năng, Nhiệt điện lạnh hoặc tương đương.

● Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng hoặc phó các dự án lĩnh vực M&E.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương hàng tháng từ 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng/tháng

● Chế độ thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng vượt doanh thu.

● Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ tết theo quy định....

● Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

● Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

