Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Vĩnh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 8 Đường 8 KDC Bình Phú, Phường 11, Quận 06, Tp.HCM, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn bản vẽ, lắp đặt, thiết kế, thi công cho các hạng mục về cơ điện. Thiết kế hệ thống cơ điện, quản lý thiết kế, cơ điện. Tư vấn, lựa chọn vật tư phù hợp cho công trình. Hướng dẫn thi công, vận hành hệ thống cơ điện. Giám sát công tác thiết kế, thi công cơ điện. Phối hợp chuyên viên kết cấu đưa ra các giải pháp mặt bằng cơ điện. Khai triển thiết kế cơ điện chi tiết cho từng hạng mục. Quản lý, kiểm soát hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ điện. Kiểm tra khối lượng, chất lượng, đánh giá chất lượng giải pháp kỹ thuật, thẩm mỹ trong thi công. Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng, TGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, 27 - 30 tuổi trở lên. Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Cơ khí chế tạo, ... Biết sử dụng Autocad. Có chứng chỉ hành nghề hạng II trở lên. Trình độ vi tính: Thành thạo. Kỹ năng thiết yếu cho công việc: Có kinh nghiệm làm việc trong quản lý cơ điện, giám sát cơ điện tại công trình của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu. Có hiểu hiểu biết nhất định về kỹ thuật điện và tiêu chuẩn an toàn, quy trình sản xuất điện. Có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực từ công việc. Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác các tỉnh nếu được phân công. Khả năng đọc bản vẽ, xây dựng và thiết kế trong các hạng mục liên quan bằng phần mềm thiết kế. Khả năng quản lý công việc, làm việc nhóm, thuyết trình, ... Khả năng chịu được áp lực cao, tính nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm với công việc đảm nhận.

Tại Công Ty Cổ Phần Vĩnh Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật nhà nước. Được tham gia bảo hiểm cá nhân (PVI). Được hỗ trợ 100% tiền cơm. Thưởng lễ/tết theo quy định công ty. Du lịch, Teambuilding định kỳ hằng năm Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn

