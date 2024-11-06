Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
- Hà Nội: Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng hệ thống bản vẽ kỹ thuật sản phẩm thiết bị điện.
Triển khai phát hành bản vẽ theo tính toán thiết kế đã được phê duyệt sử dụng công cụ phát hành bản vẽ tự động.
Phát hành “Hướng dẫn kỹ thuật” để triển khai xản xuất máy.
Phát hành bản vẽ và hồ sơ kỹ thuật phục vụ chào thầu.
Tổng hợp phương án chí phí vật tư sản phẩm
Xây dựng quy trình công nghệ để gia công sản phẩm (sản phẩm mới).
Giám sát và đảm bảo việc tuân thủ quy trình kỹ thuật được thực hiện trên dây chuyền sản xuất sản phẩm.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm trong vị trí " Kỹ Sư Thiết Kế ĐIỆN "
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành biến thế là 1 lợi thế.
Sử dung thành thạo ứng dụng vẽ kỹ thuật NX và ứng dụng tin học văn phòng.
Trình độ tiếng Anh: Trung bình khá. Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, giao tiếp cơ bản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN,...
Chế độ thưởng lễ, tết, thưởng dự án theo quy định Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI