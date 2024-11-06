Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng hệ thống bản vẽ kỹ thuật sản phẩm thiết bị điện.

Triển khai phát hành bản vẽ theo tính toán thiết kế đã được phê duyệt sử dụng công cụ phát hành bản vẽ tự động.

Phát hành “Hướng dẫn kỹ thuật” để triển khai xản xuất máy.

Phát hành bản vẽ và hồ sơ kỹ thuật phục vụ chào thầu.

Tổng hợp phương án chí phí vật tư sản phẩm

Xây dựng quy trình công nghệ để gia công sản phẩm (sản phẩm mới).

Giám sát và đảm bảo việc tuân thủ quy trình kỹ thuật được thực hiện trên dây chuyền sản xuất sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ cử nhân/ đại học chuyên ngành điện.

Có 1 năm kinh nghiệm trong vị trí " Kỹ Sư Thiết Kế ĐIỆN "

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành biến thế là 1 lợi thế.

Sử dung thành thạo ứng dụng vẽ kỹ thuật NX và ứng dụng tin học văn phòng.

Trình độ tiếng Anh: Trung bình khá. Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, giao tiếp cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 10 triệu - 15 triệu

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN,...

Chế độ thưởng lễ, tết, thưởng dự án theo quy định Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

