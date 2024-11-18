Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Khảo sát, thiết kế các dự án điện mặt trời áp mái

Khảo sát trực tiếp dự án, đưa ra đánh giá tổng quan, lập báo cáo khảo sát.

Tham gia các cuộc họp trao đổi kỹ thuật với chủ đầu tư, chủ nhà máy.

Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ, bản vẽ thiết kế thi công cho các dự án cụ thể.

Lên khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công.

Nắm bắt, giám sát các vấn đề kỹ thuật, đưa ra phương án điều chỉnh nếu có sai khác khi thi công ngoài công trường.

Hỗ trợ đội vận hành bảo trì, xử lý sự cố trong công tác O&M

Thực hiện các công việc khác do BGĐ yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức chuyên môn, am hiểu hệ thống thiết bị điện hạ thế, điện mặt trời áp mái.

Tiếng Anh 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

Thành thạo các phần mềm thiết kế mô phỏng Pvsyst, Autocad, Sketchup, vi tính văn phòng.....

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình thuyết phục

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15-18tr

Thời gian làm việc: 08h00-17h30 (từ thứ 2- thứ 7)

Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.

Thử việc: 02 tháng (Thời gian thử việc hưởng 85% mức lương chính thức)

Lương thêm giờ: không áp dụng

Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước và gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.

Máy tính: Công ty trang bị khi ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin