Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Kỹ sư thiết kế điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Khảo sát, thiết kế các dự án điện mặt trời áp mái
Khảo sát trực tiếp dự án, đưa ra đánh giá tổng quan, lập báo cáo khảo sát.
Tham gia các cuộc họp trao đổi kỹ thuật với chủ đầu tư, chủ nhà máy.
Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ, bản vẽ thiết kế thi công cho các dự án cụ thể.
Lên khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công.
Nắm bắt, giám sát các vấn đề kỹ thuật, đưa ra phương án điều chỉnh nếu có sai khác khi thi công ngoài công trường.
Hỗ trợ đội vận hành bảo trì, xử lý sự cố trong công tác O&M
Thực hiện các công việc khác do BGĐ yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức chuyên môn, am hiểu hệ thống thiết bị điện hạ thế, điện mặt trời áp mái.
Tiếng Anh 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.
Thành thạo các phần mềm thiết kế mô phỏng Pvsyst, Autocad, Sketchup, vi tính văn phòng.....
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình thuyết phục
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15-18tr
Thời gian làm việc: 08h00-17h30 (từ thứ 2- thứ 7)
Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.
Thử việc: 02 tháng (Thời gian thử việc hưởng 85% mức lương chính thức)
Lương thêm giờ: không áp dụng
Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước và gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.
Máy tính: Công ty trang bị khi ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P1512, tầng 15 tòa nhà Charmvit 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-thu-nhap-15-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job252789
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Theta Engineering
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Theta Engineering
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 23 Triệu
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ALPHA MECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Hạn nộp: 29/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nam Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Theta Engineering
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Theta Engineering
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 23 Triệu
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ALPHA MECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Hạn nộp: 29/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Điện Lạnh Miền Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH Điện Lạnh Miền Tây
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 32 Triệu Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bông Sen Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bông Sen Vàng
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Xây Dựng Dcons làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Dcons
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MAXHOME MIỀN BẮC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MAXHOME MIỀN BẮC VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện BT International Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BT International Corp.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu BMB&A JSC.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ELECO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 640 USD CÔNG TY TNHH ELECO VIỆT NAM
500 - 640 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện WACONTRE ONE MEMBER LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu WACONTRE ONE MEMBER LIMITED
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ELECO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 640 USD CÔNG TY TNHH ELECO VIỆT NAM
500 - 640 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Kỹ Thuật V.t làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Kỹ Thuật V.t
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Taikisha Vietnam Engineering Inc. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Taikisha Vietnam Engineering Inc.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty CP Clean Energy Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Công Ty CP Clean Energy Holding
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Fannwood làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty TNHH Fannwood
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Thương Mại Nhất Tinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Thương Mại Nhất Tinh
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm