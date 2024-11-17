Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
- Hồ Chí Minh: 45 Đường số 18, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thiết kế các bản vẽ điện cho máy móc thiết bị và dự trù vật tư sản xuất
Thiết kế sơ bộ bản vẽ phục vụ báo giá khách hàng
Thiết kế và lập trình PLC, điều khiển tự động
Viết chương trình máy, hướng dẫn vận hành máy cho khách hàng
Bóc tách khối lượng, báo giá, lập bảng tính toán khối lượng vật tư cho từng sản phẩm sản xuất, giám sát sản xuất
Thành thạo các thiết bị phần cứng liên quan đến tự động hóa như: PLC, các thiết bị đo lường điều khiển của các hãng Panasonic, Siemens, Omron...
Giám sát quá trình sản xuất tại xưởng và quá trình thi công lắp đặt tại công trình các dự án và địa điểm của khách hàng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về thiết kế điện cho máy móc thiết bị
Có thể đi công trình
Lập trình PLC, tự động hóa, Thiết Kế, lắp đặt hệ thống điện, Autocad 2D...
Đọc, hiểu bản vẽ, bóc tách dự toán
Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tham gia BHXH - BHYT theo Quy định
Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
