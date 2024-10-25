Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Để phục vụ cho nhu cầu phát triển các dự án trong thời gian tới, SolarBK đang tìm kiếm vị trí Kỹ Sư Thiết Kế Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar) sẽ chịu trách nhiệm đồng hành cùng với Sales đưa ra giải pháp thiết kế tối ưu và hiệu quả để Khách hàng tin tưởng và lựa chọn giải pháp của SolarBK cũng như thực hiện/ giám sát thầu phụ thiết kế thi công đúng tiêu chuẩn và hiện trạng thực tế của công trình, cụ thể:

Kỹ Sư Thiết Kế Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar)

Khảo sát thực tế tại site: thu thập các thông tin kỹ thuật, yêu cầu từ khách hàng, đặc tính kỹ thuật yêu cầu, đưa ra đánh giá tổng quan, lập báo cáo khảo sát

Level 1 - Thiết kế ý tưởng giải pháp tối ưu theo từng khách hàng cụ thể Level 2 - Thiết kế chi tiết tối ưu LCoE hoặc challenge Sub-EPC cho đến khi thiết kế L2 tối ưu. Level 3 - Thiết kế thi công, lên khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công hoặc Kiểm tra và phê duyệt thiết kế thi công của Sub-EPC. Tham gia các cuộc họp trao đổi kỹ thuật với chủ đầu tư, chủ nhà máy. Nắm bắt, giám sát các vấn đề kỹ thuật, đưa ra phương án điều chỉnh nếu có sai khác khi thi công ngoài công trường. Hỗ trợ đội vận hành bảo trì, xử lý sự cố trong công tác O&M. Cập nhật ABL và thu thập Best Practices của thị trường và feedback của khách hàng để cải thiện và nâng cấp liên tục. Giám sát tác giả hoặc giám sát thi công (khi cần)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Cơ-điện tử, Điện công nghiệp, Điện tự động, Kỹ thuật hệ thống năng lượng, Năng lượng tái tạo, Truyền tải và cung cấp điện, ... và các chuyên ngành có liên quan. Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực điện mặt trời Am hiểu tiêu chuẩn IEC, TCVN Chứng chỉ hành nghề thiết kế Điện NLMT (ưu tiên) Tiếng Anh: thành thạo 4 kỹ năng Thành thạo tin học văn phòng Sử dụng tốt các phần mềm Auto Cad 2D, PVSyst, Sketchup

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực. Thưởng lễ/ tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu quả dự án. Cơ hội tăng lương ít nhất 1 năm/ lần.

2. Phúc lợi/ chế độ

Cơ hội phát triển nghề nghiệp Bảo hiểm 24/24 Đối tượng được xem xét hỗ trợ gói bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe toàn diện Teambuilding ít nhất 1 năm/lần Chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước Tham gia các hoạt động thể thao: Chạy Marathon, cầu lông và bóng đá...

3. Môi trường làm việc

Không gian làm việc cởi mở, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình và hỗ trợ. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 Địa điểm làm việc: TP. Thủ Đức, HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

