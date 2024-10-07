Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Kosy FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Kosy FAST500 TOP CÔNG TY

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Kosy FAST500 TOP CÔNG TY

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tóm tắt công việc của chức danh cần tuyển:
- Tham gia khảo sát hiện trạng công trình, phân tích, đánh giá hiện trạng;
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật chi tiết điện ,nước, PCCC dựa trên mặt bằng;
- Bóc tách khối lượng liên quan đến hạng mục, lập đề nghị vật tư, nhân công cho dự án;
- Trực tiếp thực hiện quá trình giám sát nhà thầu thi công hạng mục cơ điện, đảm bảo quá trình thi công diễn ra an toàn, đạt chất lượng và tiến độ;
- Làm việc cùng chủ trì để kiểm soát, tổng hợp hồ sơ các bộ môn;
- Phối hợp làm việc cùng nhóm dự án và các bộ phận kỹ thuật khác.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng:
- Tốt nghiệp các trường ĐH ngành cơ điện, cấp thoát nước;
- Nắm vững nguyên lý thiết kế và cấu tạo chi tiết, kỹ thuật, vật liệu, tiến độ;
- Thành thạo các phần mềm thiết kế: Auto cad;
- Chịu được áp lực công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;
- Có kiến thức, kinh nghiệm sự hiểu biết các biện pháp thi công với những ý tưởng thiết kế đưa ra;
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ;
- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, bảo vệ phương án tốt.

Tại Kosy FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc; Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip) Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật. Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.
Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc;
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động
Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip)
Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật.
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kosy FAST500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Kosy FAST500 TOP CÔNG TY

Kosy FAST500 TOP CÔNG TY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

