Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 21B4, lô 6B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền

- Triển khai tính toán bản vẽ thi công shopdrawing, thiết kế hệ thống điện, nước cho các công trình công nghiệp và dân dụng.

- Tính toán bóc tách khối tượng chào giá điện, nước cho dự án.

- Phối hợp với các bên Kiến trúc/Kết cấu để lên phương án thiết kế hệ thống điện, nước nhà xưởng công nghiệp.

- Phối hợp thiết kế với các nhân sự khác trong team thiết kế để hoàn thành công việc.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 2 - 3 năm.

- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành

- Có định hướng hợp tác lâu dài và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty:

- Thưởng ngày lễ, tết, du lịch hàng năm...

