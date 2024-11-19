Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 2
Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Đưa đón Giám Đốc hoặc theo sự phân công của Giám Đốc
Giữ gìn, bảo quản cần thận xe được giao
Thực hiện việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng xe định kỳ
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm lái xe phục vụ Giám đốc.
Giấy phép lái xe hạng B2 trở lên (Xe 7 chỗ).
Thành thạo các tuyến đường TP.HCM
Tác phong: Nhanh nhẹn, trung thực, tận tâm
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Ký kết HĐLĐ & tham gia BHXH, BHYT (Công ty thay người lao động đóng toàn bộ Bảo hiểm).
Được nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Các chế độ khác theo Quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
