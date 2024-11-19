Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Đưa đón Giám Đốc hoặc theo sự phân công của Giám Đốc

Giữ gìn, bảo quản cần thận xe được giao

Thực hiện việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng xe định kỳ

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm lái xe phục vụ Giám đốc.

Giấy phép lái xe hạng B2 trở lên (Xe 7 chỗ).

Thành thạo các tuyến đường TP.HCM

Tác phong: Nhanh nhẹn, trung thực, tận tâm

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Ký kết HĐLĐ & tham gia BHXH, BHYT (Công ty thay người lao động đóng toàn bộ Bảo hiểm).

Được nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Các chế độ khác theo Quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.