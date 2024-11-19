Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Đưa đón Giám Đốc hoặc theo sự phân công của Giám Đốc
Giữ gìn, bảo quản cần thận xe được giao
Thực hiện việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng xe định kỳ

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm lái xe phục vụ Giám đốc.
Giấy phép lái xe hạng B2 trở lên (Xe 7 chỗ).
Thành thạo các tuyến đường TP.HCM
Tác phong: Nhanh nhẹn, trung thực, tận tâm
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Ký kết HĐLĐ & tham gia BHXH, BHYT (Công ty thay người lao động đóng toàn bộ Bảo hiểm).
Được nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Các chế độ khác theo Quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA

CÔNG TY TNHH TOURNAIRE ASIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 40/5 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-thu-nhap-9-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job253005
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Hạn nộp: 12/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300 USD
GSM
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm US PHARMA USA Joint Stock Company
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty US PHARMA USA Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
US PHARMA USA Joint Stock Company
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTV VIETNAM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GTV VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GTV VIETNAM
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Hạn nộp: 19/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,200 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,500 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 22 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu
Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Hạn nộp: 12/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300 USD
GSM
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm US PHARMA USA Joint Stock Company
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty US PHARMA USA Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
US PHARMA USA Joint Stock Company
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTV VIETNAM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GTV VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GTV VIETNAM
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Hạn nộp: 19/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,200 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,500 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Shin Yeong Project Management Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shin Yeong Project Management Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GTV VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GTV VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Mountech Co Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu Mountech Co Ltd.
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty US PHARMA USA Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận US PHARMA USA Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD Navigos Search
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300 USD GSM
Tới 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ILA Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm