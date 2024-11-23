Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: E6B Đường số 22, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhận xe giao từ cảng về kho
- Phối hợp với Bảo vệ trong việc nhận xe giao từ các xe vận tải
- Kiểm tra và ghi nhận tổng thể tình trạng xe giao về kho
2. Kiểm tra xe trước khi lưu kho
- Dời xe từ bãi nhận xe vào khu vực thực hiện kiểm tra
- Rửa xe và lau khô trước khi thực hiện kiểm tra
- Thực hiện kiểm tra xe bao gồm việc kiểm tra gầm xe tại vị trí PIT, ghi nhận và phản hồi bất kỳ phát hiện hay tình trạng bất thường nào của xe trong quá trình thực hiện kiểm tra
3. Lưu kho xe
- Dời xe từ khu vực thực hiện kiểm tra vào bãi lưu kho
- Kiểm tra tổng quát xe, ghi nhận và báo cáo ngay đối với bất kỳ phát hiện bất thường nào đối với xe trước khi lưu kho
4. Lắp đặt phụ kiện (PPO)
- Kiểm tra tổng thể tình trạng xe và di chuyển xe từ khu vực lưu kho vào khu vực lắp phụ kiện (PPO)
- Thực hiện việc lắp đặt phụ kiện cho xe theo quy trình, ghi nhận và phản hồi ngay bất kỳ phát hiện hay tình trạng bất thường nào của xe trong quá trình thực hiện lắp phụ kiện (PPO)
- Di chuyển xe từ khu vực lắp phụ kiện (PPO) vào vị trí rửa xe chuẩn bị xe giao hoặc trở về vị trí lưu kho
5. Chuẩn bị xe giao
- Rửa kỹ và làm khô xe trước khi chuẩn bị xe giao
- Thực hiện các bước chuẩn bị xe giao, bao gồm việc dán các loại tem, đặt các loại sổ, ấn phẩm, phụ kiện khác theo yêu cầu vào xe
6. Giao xe
- Kiểm tra chất lượng đầu cuối của công đoạn chuẩn bị xe trước khi giao, bảo đảm các bước chuẩn bị hoàn chỉnh theo yêu cầu
- Di chuyển xe từ khu vực chuẩn bị xe giao ra đúng vị trí tại khu vực chờ giao xe, kiểm tra ghi nhận tình trạng xe vào biên bản giao xe trước khi bàn giao biên bản giao xe và chìa khóa xe cho Bảo vệ
- Kiểm tra, báo cáo và xác nhận những phát hiện bất thường từ vận tải đối với tình trạng xe giao trước khi xếp xe giao lên xe vận tải

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 35 trở xuống
- 2 năm kinh nghiệm lái xe B2
- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn
- Làm giờ HC & tăng ca

Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng tháng 13
- Phụ cấp: Xăng xe, cơm ngoài giờ
- Tham gia BH đầy đủ, 24/24, Khám sức khỏe, nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: P.805, tòa nhà HITC, 239 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

