Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Nhận xe giao từ cảng về kho

- Phối hợp với Bảo vệ trong việc nhận xe giao từ các xe vận tải

- Kiểm tra và ghi nhận tổng thể tình trạng xe giao về kho

2. Kiểm tra xe trước khi lưu kho

- Dời xe từ bãi nhận xe vào khu vực thực hiện kiểm tra

- Rửa xe và lau khô trước khi thực hiện kiểm tra

- Thực hiện kiểm tra xe bao gồm việc kiểm tra gầm xe tại vị trí PIT, ghi nhận và phản hồi bất kỳ phát hiện hay tình trạng bất thường nào của xe trong quá trình thực hiện kiểm tra

3. Lưu kho xe

- Dời xe từ khu vực thực hiện kiểm tra vào bãi lưu kho

- Kiểm tra tổng quát xe, ghi nhận và báo cáo ngay đối với bất kỳ phát hiện bất thường nào đối với xe trước khi lưu kho

4. Lắp đặt phụ kiện (PPO)

- Kiểm tra tổng thể tình trạng xe và di chuyển xe từ khu vực lưu kho vào khu vực lắp phụ kiện (PPO)

- Thực hiện việc lắp đặt phụ kiện cho xe theo quy trình, ghi nhận và phản hồi ngay bất kỳ phát hiện hay tình trạng bất thường nào của xe trong quá trình thực hiện lắp phụ kiện (PPO)

- Di chuyển xe từ khu vực lắp phụ kiện (PPO) vào vị trí rửa xe chuẩn bị xe giao hoặc trở về vị trí lưu kho

5. Chuẩn bị xe giao

- Rửa kỹ và làm khô xe trước khi chuẩn bị xe giao

- Thực hiện các bước chuẩn bị xe giao, bao gồm việc dán các loại tem, đặt các loại sổ, ấn phẩm, phụ kiện khác theo yêu cầu vào xe

6. Giao xe

- Kiểm tra chất lượng đầu cuối của công đoạn chuẩn bị xe trước khi giao, bảo đảm các bước chuẩn bị hoàn chỉnh theo yêu cầu

- Di chuyển xe từ khu vực chuẩn bị xe giao ra đúng vị trí tại khu vực chờ giao xe, kiểm tra ghi nhận tình trạng xe vào biên bản giao xe trước khi bàn giao biên bản giao xe và chìa khóa xe cho Bảo vệ

- Kiểm tra, báo cáo và xác nhận những phát hiện bất thường từ vận tải đối với tình trạng xe giao trước khi xếp xe giao lên xe vận tải