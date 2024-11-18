Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Chịu trách nhiệm điều khiển xe đón cấp trên và khách hàng
- Có khái niệm quản lý thời gian, đúng giờ và lái xe an toàn
- Giữ nội ngoại thất xe sạch đẹp và bảo dưỡng xe định kỳ
- Thực hiện các công việc chung của công ty và hoạt động quản lý phương tiện
- Thông thạo tình trạng xe và điều kiện đường xá khu vực TP. HCM và các tỉnh lân cận, có kỹ năng lái xe tốt, có ý thức tốt về an toàn và tình trạng đường xá.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết tiếng Trung giao tiếp
- Ăn mặc chỉnh tề, trang trọng, nói chuyện lịch sự
- Kinh nghiệm lái xe trên 3 năm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lái xe 5 chỗ hoặc 7 chỗ
- Bằng lái B1, B2

Tại CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12-14 triệu chưa bao gồm tăng ca + Hỗ trợ ăn trưa
- BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Luật lao động.
- Thưởng lễ, Tết.
- Công việc ổn định, lâu dài.
- Thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 7 ; 09:00- 18:00 (Nghỉ trưa: 12:00 - 13:00)
- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC

CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 86 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

