Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Chịu trách nhiệm điều khiển xe đón cấp trên và khách hàng

- Có khái niệm quản lý thời gian, đúng giờ và lái xe an toàn

- Giữ nội ngoại thất xe sạch đẹp và bảo dưỡng xe định kỳ

- Thực hiện các công việc chung của công ty và hoạt động quản lý phương tiện

- Thông thạo tình trạng xe và điều kiện đường xá khu vực TP. HCM và các tỉnh lân cận, có kỹ năng lái xe tốt, có ý thức tốt về an toàn và tình trạng đường xá.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết tiếng Trung giao tiếp

- Ăn mặc chỉnh tề, trang trọng, nói chuyện lịch sự

- Kinh nghiệm lái xe trên 3 năm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lái xe 5 chỗ hoặc 7 chỗ

- Bằng lái B1, B2

Tại CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12-14 triệu chưa bao gồm tăng ca + Hỗ trợ ăn trưa

- BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Luật lao động.

- Thưởng lễ, Tết.

- Công việc ổn định, lâu dài.

- Thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 7 ; 09:00- 18:00 (Nghỉ trưa: 12:00 - 13:00)

- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC

