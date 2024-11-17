Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63A Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Đưa đón, chuyên chở Ban Giám đốc, Chủ đầu tư và CBNV Công ty hoặc khách hàng trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.

Thực hiện đúng các quy trình về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”

Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ. Kiểm tra nhiên liệu và đảm bảo nhiên liệu đủ đáp ứng nhu cầu công việc hàng ngày.

Giữ gìn bí mật nội dung công việc cán bộ hoặc nhân viên trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín khách và Công ty.

Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên, bao gồm: tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường,...để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp.

Thực hiện các công việc khác liên quan khi có yêu cầu: chở dịch vụ lấy phụ tùng, chở kế toán đi ngân hàng, chở nhân viên, dụng cụ đi chương trình testdrive...

Hỗ trợ kho vận trong việc PDI giao xe cho khách hàng

Tuân thủ nội quy, Quy định, giờ giấc làm việc, lệnh điều động của cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm làm trong môi trường Công ty.

Ngoại hình ưa nhìn

Khả năng giao tiếp, linh hoạt thời gian.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Có bằng lái xe B2.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương dao động trong khoảng 7 -11 triệu đồng/tháng

Có 12 ngày phép năm

Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.,

Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Nghỉ lễ, tết Nghỉ phép năm theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH

