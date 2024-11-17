Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 22 đường N7, Khu Công Nghiệp Khu Công Nghệ Cao, Long Thành, Đồng Nai, Long Thành

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Triển khai công tác đưa đón/ vận chuyển
- Hoàn thành nhiệm vụ đưa đón cán bộ/ lãnh đạo/ đối tác / nhân viên theo đúng lịch công tác hoặc theo chỉ thị đột xuất.
2. Quản lý, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện
- Bảo quản xe, bảo trì định kỳ và theo dõi việc sửa chữa.
- Báo cáo thay thế phụ tùng hay hư hỏng cũng như có sự cố về xe cho Giám đốc hành chính nhân sự.
- Lưu trữ giấy tờ thanh toán các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, đưa cho bộ phận hành chính/ tài vụ để nhận lại tiền.
3. Kiểm soát tài sản trên xe:
- Trang bị đầy đủ vật dụng, thiết bị, nước uống, khăn giấy... phù hợp yêu cầu chuyến đi
- Chuẩn bị đủ danh sách cán bộ/ hành khách (nên kèm theo ảnh chụp) được chở
- Lái xe luôn sẵn sàng bằng lái xe, bảo hiểm xe, giấy tờ xe... để xuất trình khi cần thiết.
4. Thiết lập báo cáo định kỳ:
- Báo cáo mức sử dụng nhiên liệu, lộ trình di chuyển, chi phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa định kỳ / đột xuất, mua mới, mua bổ sung thiết bị trên xe, tai nạn, vi phạm giao thông (kèm biên bản của cảnh sát giao thông)

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.
- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: Từ 20 đến 45 tuổi.
- Có các chứng chỉ lái xe, bằng C, D còn giá trị sử dụng
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, dự phòng nhiều biện pháp xử lý trong các tình huống (đặc biệt là về thủ tục, giấy tờ)
- Kỹ năng làm việc độc lập hiệu quả cao
- Tinh thần trách nhiệm cao trong mọi khía cạnh công việc.
- Sức khỏe thật tốt, đảm bảo những hành trình dài với lịch trình dày đặc
- Tinh thần tỉnh táo, tập trung cao độ trong suốt quá trình di chuyển.
- Hồ sơ lý lịch rõ ràng, không tiền án, tiền sư

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương/ thu nhập hấp dẫn: bao gồm lương cứng + thưởng theo kết quả kinh doanh
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động
- Thưởng: lương tháng 13, thưởng theo quy chế lương – thưởng của Công ty và theo hiệu quả công việc.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ sở vật chất hiện đại
- Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.
- Phụ cấp: Ăn trưa tại Công ty
- Chính sách tham quan nghỉ mát hàng năm, phúc lợi lao động, thăm hỏi ốm đau, lễ Tết đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

