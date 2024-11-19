Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: 182 Quang Sơn, Tây Sơn, Tam Điệp

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia vận chuyển hàng hóa, thuốc men, vật tư y tế cho các đơn vị, bệnh viện, nhà thuốc theo lịch trình được giao.

Kiểm tra, đóng gói, sắp xếp hàng hóa trước khi vận chuyển.

Hoàn thành đầy đủ các thủ tục, giấy tờ liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, đứng tên các hãng thuốc và bán thuốc tính phần trăm

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe ô tô hạng B2 trở lên.

Kinh nghiệm lái xe từ 1 năm trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa trong lĩnh vực dược phẩm, y tế.

Nắm vững luật giao thông đường bộ, các quy định về vận chuyển hàng hóa.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm.

Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Ưu tiên người Tam Điệp

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.