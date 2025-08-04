Tuyển Trưởng ca Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm về các hoạt động của Quầy hàng trong ca làm việc.

Nắm được doanh thu cửa hàng hằng ngày, nộp tiền doanh thu hàng ngày vào tài khoản công ty

Hướng dẫn và kiểm tra việc trưng bày, vệ sinh tại cửa hàng hàng ngày.

Kiểm tra chất lượng và số lượng sản phẩm từ bộ phận Sản xuất chuyển đến cửa hàng.

Kiểm tra và giám sát thái độ, tinh thần làm việc của nhân viên trong ca làm việc.

Quản lý tài sản của cửa hàng.

Đào tạo cho nhân viên.

Hỗ trợ cửa hàng trưởng quản lý nhân viên, sắp xếp ca làm việc hợp lý (bao gồm cả giờ chính thức và giờ làm thêm), đảm bảo nhân viên tuân thủ đúng quy trình làm việc chuẩn do Công ty đề ra.

Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên bán hàng trong ca làm việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý trong các cửa hàng cafe/ thức ăn nhanh/ cửa hàng thực phẩm.

Kỹ năng giao tiếp và quản lý đội nhóm tốt.

Khả năng lên kế hoạch và quản lý nhiều công việc hiệu quả.

Khả năng thu thập ghi nhận thông tin, báo cáo tốt.

Trung thực, năng động, nhiệt tình, vui vẻ và cởi mở, luôn tiếp nhận phản hồi một cách tích cực.

Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Có thể tăng ca, đáp ứng yêu cầu giờ giấc theo yêu cầu công việc

Ca A: 06h30-15h30

Ca B: 13h30-22h30

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 11.000.000đ cùng nhiều khoản thưởng khác như Lương tháng 13, Thưởng KPI theo quy định hiện hành,…

Review tăng lương hàng năm vào tháng 3

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (teambuilding, event, sinh nhật, khám sức khoẻ định kỳ, thưởng lễ, tết, ...)

Gift card sinh nhật dành cho nhân viên chính thức, nhân viên vượt qua thử việc

Cơ hội mua hàng nội bộ cùng thẻ CJ Membership giảm giá 40% các sản phẩm của TOUS les JOURS, CGV, CJ Market, Meat Master,…

Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, với nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo của CJ Group

Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng, minh bạch: Hall Manager -> Store Manager -> Store Consultant

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam

