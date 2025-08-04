Tuyển Trưởng ca Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, L1 R3 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân ...và 5 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm về các hoạt động của Quầy hàng trong ca làm việc.
Nắm được doanh thu cửa hàng hằng ngày, nộp tiền doanh thu hàng ngày vào tài khoản công ty
Hướng dẫn và kiểm tra việc trưng bày, vệ sinh tại cửa hàng hàng ngày.
Kiểm tra chất lượng và số lượng sản phẩm từ bộ phận Sản xuất chuyển đến cửa hàng.
Kiểm tra và giám sát thái độ, tinh thần làm việc của nhân viên trong ca làm việc.
Quản lý tài sản của cửa hàng.
Đào tạo cho nhân viên.
Hỗ trợ cửa hàng trưởng quản lý nhân viên, sắp xếp ca làm việc hợp lý (bao gồm cả giờ chính thức và giờ làm thêm), đảm bảo nhân viên tuân thủ đúng quy trình làm việc chuẩn do Công ty đề ra.
Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên bán hàng trong ca làm việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý trong các cửa hàng cafe/ thức ăn nhanh/ cửa hàng thực phẩm.
Kỹ năng giao tiếp và quản lý đội nhóm tốt.
Khả năng lên kế hoạch và quản lý nhiều công việc hiệu quả.
Khả năng thu thập ghi nhận thông tin, báo cáo tốt.
Trung thực, năng động, nhiệt tình, vui vẻ và cởi mở, luôn tiếp nhận phản hồi một cách tích cực.
Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Có thể tăng ca, đáp ứng yêu cầu giờ giấc theo yêu cầu công việc
Ca A: 06h30-15h30
Ca B: 13h30-22h30

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 11.000.000đ cùng nhiều khoản thưởng khác như Lương tháng 13, Thưởng KPI theo quy định hiện hành,…
Review tăng lương hàng năm vào tháng 3
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (teambuilding, event, sinh nhật, khám sức khoẻ định kỳ, thưởng lễ, tết, ...)
Gift card sinh nhật dành cho nhân viên chính thức, nhân viên vượt qua thử việc
Cơ hội mua hàng nội bộ cùng thẻ CJ Membership giảm giá 40% các sản phẩm của TOUS les JOURS, CGV, CJ Market, Meat Master,…
Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, với nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo của CJ Group
Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng, minh bạch: Hall Manager -> Store Manager -> Store Consultant
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

