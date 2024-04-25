Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tuấn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P.1403 tòa 18T1 Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- tuyển dụng nhân viên theo yêu cầu của công ty

- tìm kiếm, sàng lọc, tuyển dụng ứng viên và quản lý các chương trình phúc lợi cho nhân viên

- lên kế hoạch các sự kiện của công ty để gắn kết nhân viên

- xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- làm việc ở văn phòng công ty tại tòa 18T1 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

- tìm kiếm, sàng lọc, tuyển dụng ứng viên và quản lý các chương trình phúc lợi cho nhân viên.

- Thời gian làm việc: tối thiếu 20h/tuần, mỗi ngày 3 ca sáng - chiều - tối(có thể làm ít 3 ca/ngày) có thể đăng ký ca linh hoạt và so le để phù hợp với việc học

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận sinh viên từ năm 1 - 4 ở các trường đại học, cao đăng và người đi làm nhưng không có chuyên môn.

- nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt

- Có laptop cá nhân

- có nhiều kỹ năng mềm là một lợi thế

- biết sử dụng tin học văn phòng, biết marketing là một lợi thế

- có tinh thần cầu tiến trong công việc



Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email (ứng tuyển ghi rõ: LCS2404 - Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ)

Tại công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì

- được đào tạo kĩ năng bài bản

- được tham gia các buổi training để nâng cao trình độ

- thực tập là học việc nên sẽ không có lương nhưng có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

- được cấp chứng chỉ thực tập

- được hỗ trợ dấu xác nhận thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tuấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin