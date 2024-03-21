Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
- Hà Nội: 66 Cốm Vòng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- Lập kế hoạch tuyển dụng, xây dựng định biên nhân sự hàng năm
- Cầu nối giữa Công ty và NLĐ để làm hài hòa lợi ích các bên.
- Quản lý NLĐ về toàn bộ các vấn đề liên quan: hồ sơ, chế độ lương, nắm bắt tâm lý, đời sống tại Công ty, thưởng/phạt, tranh chấp, BHXH, giải quyết các quan hệ giữa NLĐ với nhà nước…
- Kiểm soát, giải quyết, thiết lập toàn bộ các thủ tục hành chính liên quan Công ty với nhà nước, Công ty với NLĐ.
- Đảm bảo nhân lực cho Công ty thông qua việc lập kế hoạch định biên NS, tuyển dụng và chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch.
- Hoạch định, quản lý, kiểm soát các chi phí nhân sự liên quan.
- Kiểm soát và quản lý tài sản của công ty và đưa ra phương án phù hợp để sử dụng tài sản hợp lý
- Tạo ra môi trường làm việc lý tưởng cho NLĐ và phù hợp với Công ty.
- Đào tạo nội bộ cho nhân sự của Công ty các vấn đề như: văn hóa, quy định nội quy công ty, lịch sử công ty, cơ cấu tổ chức, định hướng tương lai, thương hiệu công ty….
- Tham mưu cho BLĐ các chính sách pháp luật liên quan lao động, mô hình tổ chức cơ cấu NS phù hợp với tình hình thực tế thị trường.
- Phân tích, nhận định biến động NS tác động công ty, báo cáo tình hình nhân sự kịp thời.
- Phối hợp tổ chức văn hoá nội bộ, phát triển thương hiệu công ty.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Mạnh tuyển dụng, ưu tiên Bất động sản
- Giao tiếp tốt
- Năng lực cá nhân:
• Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.
• Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH.
• Khả năng lập kế hoạch, khả năng làm việc nhóm. Giao tiếp tốt, khả năng lãnh đạo tốt.
• Cẩn trọng, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần đoàn kết.
• Có khả năng xử lí nhiều tình huống linh hoạt. Khả năng tập trung cao, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng : lên đến 25 triệu/tháng, trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
-Thưởng dự án: % theo dự án đang triển khai
-Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo quy định, thưởng nóng, thưởng vinh danh cuối năm.
-Cấp phát VPP, làm vé xe máy tháng, được tài trợ công tác phí nếu có phát sinh.
-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
-Cơ hội thăng tiến làm Giám đốc dự án.
-Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (nghỉ chiều Thứ 7 + Chủ nhật, nghỉ lễ theo quy định nhà nước).
-Tham gia du lịch, team building cùng với công ty.
-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ theo quy định nhà nước hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
