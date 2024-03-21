Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

- Lương cứng : lên đến 25 triệu/tháng, trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

-Thưởng dự án: % theo dự án đang triển khai

-Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo quy định, thưởng nóng, thưởng vinh danh cuối năm.

-Cấp phát VPP, làm vé xe máy tháng, được tài trợ công tác phí nếu có phát sinh.

-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

-Cơ hội thăng tiến làm Giám đốc dự án.

-Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (nghỉ chiều Thứ 7 + Chủ nhật, nghỉ lễ theo quy định nhà nước).

-Tham gia du lịch, team building cùng với công ty.

-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ theo quy định nhà nước hiện hành.