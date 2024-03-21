Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
Ngày đăng tuyển: 21/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Cốm Vòng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

  • Lập kế hoạch tuyển dụng, xây dựng định biên nhân sự hàng năm
  • Cầu nối giữa Công ty và NLĐ để làm hài hòa lợi ích các bên.
  • Quản lý NLĐ về toàn bộ các vấn đề liên quan: hồ sơ, chế độ lương, nắm bắt tâm lý, đời sống tại Công ty, thưởng/phạt, tranh chấp, BHXH, giải quyết các quan hệ giữa NLĐ với nhà nước…
  • Kiểm soát, giải quyết, thiết lập toàn bộ các thủ tục hành chính liên quan Công ty với nhà nước, Công ty với NLĐ.
  • Đảm bảo nhân lực cho Công ty thông qua việc lập kế hoạch định biên NS, tuyển dụng và chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch.
  • Hoạch định, quản lý, kiểm soát các chi phí nhân sự liên quan.
  • Kiểm soát và quản lý tài sản của công ty và đưa ra phương án phù hợp để sử dụng tài sản hợp lý
  • Tạo ra môi trường làm việc lý tưởng cho NLĐ và phù hợp với Công ty.
  • Đào tạo nội bộ cho nhân sự của Công ty các vấn đề như: văn hóa, quy định nội quy công ty, lịch sử công ty, cơ cấu tổ chức, định hướng tương lai, thương hiệu công ty….
  • Tham mưu cho BLĐ các chính sách pháp luật liên quan lao động, mô hình tổ chức cơ cấu NS phù hợp với tình hình thực tế thị trường.
  • Phân tích, nhận định biến động NS tác động công ty, báo cáo tình hình nhân sự kịp thời.
  • Phối hợp tổ chức văn hoá nội bộ, phát triển thương hiệu công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  1. Mạnh tuyển dụng, ưu tiên Bất động sản
  2. Giao tiếp tốt
  3. Năng lực cá nhân:
    • Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.
    • Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH.
    • Khả năng lập kế hoạch, khả năng làm việc nhóm. Giao tiếp tốt, khả năng lãnh đạo tốt.
    • Cẩn trọng, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần đoàn kết.
    • Có khả năng xử lí nhiều tình huống linh hoạt. Khả năng tập trung cao, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : lên đến 25 triệu/tháng, trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

-Thưởng dự án: % theo dự án đang triển khai
-Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo quy định, thưởng nóng, thưởng vinh danh cuối năm.
-Cấp phát VPP, làm vé xe máy tháng, được tài trợ công tác phí nếu có phát sinh.
-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
-Cơ hội thăng tiến làm Giám đốc dự án.
-Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (nghỉ chiều Thứ 7 + Chủ nhật, nghỉ lễ theo quy định nhà nước).
-Tham gia du lịch, team building cùng với công ty.
-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ theo quy định nhà nước hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 66 Cốm Vòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-ha-noi-cong-ty-co-phan-tap-doan-my-second-home-truong-phong-hanh-chinh-nhan-su-bat-dong-san-1-nguoi-toan-thoi-gian-co-dinh-luong-tu-20-trie-u-den-25-trie-u-job202784
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Property One
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Property One làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Property One
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển System Administrator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer WAYFU STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu WAYFU STUDIO
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TUẤN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TUẤN PHÁT
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MLEM MLEM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ANNAM GOURMET Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Du học Vimiss Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Du học Vimiss Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIKARI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIKARI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 13 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thế Thảo
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Quản Lý Lớp Học thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Mathnasium Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH SMMA INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SMMA INTERNATIONAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Customer Service Leader thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trực page HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH MTV Alifaco
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng Nhóm Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Engineer WanoSoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu WanoSoft
50 - 80 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Media Placement Specialist CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 2 - 4 triệu Bán thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần giáo dục German Link
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển KOL/KOC thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 5 - 8 triệu Bán thời gian tại Hà Nội Dai-ichi Life Nam Từ Liêm
5 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm