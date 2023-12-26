[Hà Nội, Hồ Chí Minh] Công ty TNHH Vin son Nhân Viên Kinh Doanh 2 người Toàn thời gian cố định lương Từ 9 triệu đến 12 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Vin son
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện hữu.
- Triển khai dùng thử, tiếp thị trực tiếp
- Tiếp nhận đơn hàng và làm việc với bộ phận Logistics để theo dõi trạng thái giao hàng
- Lưu trữ thông tin khách hàng, doanh thu và tồn kho hàng hóa
- Tư vấn sản phẩm, soạn báo giá, hợp đồng
- Lưu trữ, cập nhật thông tin khách hàng
- Báo cáo hoạt động kinh doanh định kỳ cho TPKD
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 23-35 tuổi, tốt nghiệp CĐ/ĐH
- Kỹ năng tư vấn, Sale B2B
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí: nhân viên tư vấn, sale, cskh....
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm cùng lĩnh vực: Thiết bị y tế, Laser Y tế, Hóa mỹ phẩm
- Kỹ năng giao tiếp, đối ngoại & đàm phán doanh nghiệp
- Kỹ năng phân tích & lập kế hoạch
- Tác phong chuyên nghiệp
- Tiếng Anh: Giao tiếp hoặc đọc viết là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Vin son Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: thỏa thuận theo năng lực: 9.000.000 - 12.000.000 + Hoa hồng doanh thu + Phụ cấp
- Hỗ trợ khách hàng tiềm năng
- Hỗ trợ trang thiết bị: điện thoại, laptop, đồng phục, vpp.....
- Môi trường có tính ổn định, chuyên nghiệp tìm kiếm ứng viên gắn bó lâu dài
- BHYT, BHXH, BHTN và chế độ nghỉ Lễ, nghỉ phép theo Bộ Luật Lao động hiện hành.
- Tăng lương định kỳ 1 năm 1 lần
- Team Building hằng quý, du lịch ngoài nước năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vin son
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI